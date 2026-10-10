У "Харківобленерго" нагадали про три прості правила, які допоможуть уберегти техніку під час відключень світла.
Як захистити побутову техніку під час блекаутів?
Енергетики наголошують: правильні дії під час знеструмлення допоможуть зменшити ризик пошкодження приладів, а також уникнути небезпечних ситуацій у побуті.
- Перевіряйте справність захисних пристроїв
Автоматичні вимикачі та інші елементи електрозахисту допомагають запобігти перевантаженню мережі, пожежам і пошкодженню обладнання. Тому важливо періодично перевіряти їхній стан і в разі несправності звертатися до кваліфікованого електрика.
Не варто ігнорувати проблеми з електропроводкою чи захисними пристроями: навіть короткочасні порушення в роботі електромережі можуть мати серйозні наслідки.
- Не підключайте генератори та інвертори самостійно
Резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори й акумуляторні системи, мають встановлювати та підключати кваліфіковані фахівці. Самостійне підключення може створити загрозу ураження електричним струмом, спричинити пожежу або аварійну ситуацію в загальній електромережі.
- Від'єднуйте прилади від мережі до відновлення електропостачання
Під час відключення світла енергетики радять від'єднати електроприлади від розеток. Це допоможе знизити ризик їх пошкодження в момент відновлення живлення, коли можливі перепади напруги.
Коли електроенергія з'явиться, не поспішайте вмикати всі прилади одночасно. Різке зростання навантаження може додатково перевантажити мережу. Краще підключати техніку поступово, починаючи з найнеобхіднішої.
Від'єднуйте прилади від мережі / Фото Unsplash
Що ще важливо пам'ятати після повернення світла?
- Навіть якщо електропостачання відновили, не варто відразу запускати всю побутову техніку. Дайте мережі стабілізуватися та вмикайте прилади по черзі.
- Якщо помітили незвичний запах, іскріння чи інші ознаки несправності, не користуйтеся обладнанням і зверніться до фахівця.
Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зменшити ризик пошкодження побутових приладів і зробити користування електроенергією безпечнішим під час відключень та після них.