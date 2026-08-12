Забудьте про громіздку шафу в кімнаті: який модний тренд обрати натомість

Велика шафа з дверима більше не обов'язково має бути головним предметом меблів у спальні. Сучасні інтер'єри дедалі частіше відмовляються від громіздких конструкцій на користь відкритих систем зберігання. Вони займають менше візуального простору, а весь гардероб залишається буквально перед очима.

Такий підхід особливо актуальний для невеликих кімнат, де кожен великий предмет меблів може зробити простір ще тіснішим. Про це пише видання Kobieta.gazeta.

Чим замінити звичайну шафу?

Замість класичної конструкції з дверима використовують відкриті системи зберігання. Зазвичай вони складаються з:

полиць;

рейок для вішалок;

кошиків;

коробок для аксесуарів.

Жодних громіздких фасадів – одяг залишається на виду та фактично стає частиною інтер'єру. У результаті система зберігання виглядає легшою, а спальня – просторішою.



Відкриті системи зберігання / Фото Unsplash

Чому це зручніше?

Головна перевага – не потрібно щоразу відкривати дверцята та шукати потрібну річ. У відкритій системі весь гардероб одразу перед очима. Можна швидше знайти необхідний одяг, оцінити його стан та зрозуміти, якими речами ви користуєтеся найчастіше. Це також допомагає помітити одяг, який давно не носили, або зрозуміти, чого насправді бракує у гардеробі.

Але є один важливий нюанс: відкрита шафа не пробачає безладу. Якщо одяг розвішаний хаотично, а на полицях лежать речі без системи, вся спальня може виглядати неохайною. Тому тут особливо важлива організація. Однакові вішалки, акуратно складений одяг, коробки та декоративні кошики допомагають перетворити звичайну систему зберігання на частину дизайну.

Куди подіти дрібні речі?

Саме для цього знадобляться кошики та коробки. У них можна зберігати аксесуари та невеликі предмети, які складно красиво розкласти на відкритих полицях. Кошики не лише приховують дрібниці, а й допомагають зробити відкритий гардероб візуально охайнішим. Тож якщо ви готові регулярно організовувати гардероб, така система може стати альтернативою великій шафі та допомогти зробити спальню візуально легшою.