Інвестиція на роки: скільки коштує відновити стару пічку вдома
- Відновлення або будівництво нової пічки в середньому коштує 10000 – 15000 гривень, залежно від складності та відстані до об'єкта.
- Додаткові витрати можуть включати вартість кахлю, глини, вогнетривкої цегли та дверцят, а також можливі модернізації як підігрів води.
Пічне опалення колись було характерною особливістю багатьох домівок і сьогодні з огляду на різні причини частина людей замислюється про відновлення печей у своїх помешканнях.
Скільки коштує повернути до життя піч для опалення вдома, 24 Канал запитав у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.
До теми Вдала альтернатива чи модний тренд: коли варто обирати пічку для опалення будинку
Скільки коштує відновити пічку для опалення?
Як пояснює Юрій Мартиняк, у середньому робота з перекладання пічки або будівництво нової обійдеться у 10000 – 15000 гривень.
Усе залежить від складності та відстані до об'єкта. Також варто враховувати, що бувають різні матеріали. У середньому один кахель може коштувати приблизно від 200 гривень мінімум, а на пічку йде близько 100 таких елементів. Крім цього, потрібна глина, вогнетривка цегла,
– каже майстер.
Він додає, що витратитися доведеться ще й на дверцята, які можуть бути скляними, аби дивитися на вогонь, чи більш старовинними, що теж може вплинути на остаточну вартість пічки.
Іноді люди також прагнуть додати різні модернізації. До прикладу, облаштувати підігрів води. Це теж впливає на ціну, але, чесно кажучи, не завжди є виправданим вкладенням,
– акцентує Юрій Мартиняк.
За його слова, найкраще залишати пічку лише для опалення, адже різні інновації зменшують її коефіцієнт корисної дії.
Водночас майстер наголошує, що інвестиції в пічку хоч і можуть спершу здаватися значними, насправді цілком окупні, адже вона може слугувати 20 – 30 років без особливих додаткових вкладень.
До слова, сумніви щодо відновлення пічки вдома можна сміливо відкладати, адже є достатньо причин обрати грубу для опалення.