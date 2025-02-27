Навіщо на вилках побутової техніки виямка: з'явилося пояснення

Напевно, кожен помічав на вилках побутової техніки дивну виямку. Як виявилося, це не просто для естетичного вигляду, а вона має своє призначення.

Навіщо на вилках побутової техніки виямка – повідомляє 24 Канал.

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Виямка на вилках техніки має призначення

На вилках від пилососів, фенів, випрямлячів для волосся, різних електроінструментах можна помітити дивну деталь – спеціальну виямку, про істинне призначення якої мало хто здогадується.

Виявляється вона має зручне і дуже практичне призначення. Так, ця виямка дозволяє тримати дріт. Тобто, якщо закрутити дріт пилососа та фена, то не потрібно робити спеціальну "петлю", щоб просунути туди вилку задля того, аби все це трималося. Достатньо залишити частину дроту та зафіксувати його у виямці на вилці.

Саме так дріт буде триматися та ніколи не буде плутатися.

Навіщо на вилці дивна виямка: дивіться відео

Але істинне пояснення цих виямок зовсім інше. Це зроблено для розеток, які мають заземлення. А спосіб з фіксацією дротів – лише лайфхак, який допоможе тримати все у купі й не дозволить довгому шнуру заплутатися.

Така вилка з виямками називається контурною. Відомо, що її розробили для пристроїв, які не вимагають заземлення, але потребують більшого струме, чим може витримати класична євровилка.

Контурна вилка / Фото Freepik

Контурна вилка зазвичай встановлюється на пристрої середньої потужності – від 550 до 3500 ватт, з подвійною ізоляцією, такими як фен, пилосос або електродрель.