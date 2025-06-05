Архітектурна мода: навіщо у будинках XIX столітті робили високі двері
- Високі двері в будинках XIX століття слугували символом розкоші та статусу, а також мали практичні цілі.
- Архітектурна мода того часу, включаючи стилі неокласицизм, бароко і модерн, також сприяла популярності високих дверей.
Високі двері в будинках XIX століття – це не лише традиція. Мовиться про архітектурну моду того часу, практичність і, звісно, естетику.
Навіщо ж ставити у давнину високі двері у будинках – повідомляє 24 Канал.
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Високі двері у будинках
Як говорять дослідники, високі двері у старих будинках ставили з кількох причин:
- Статус і розкіш
У XIX столітті кожен намагався продемонструвати свої статки та розкіш, які б вразили суспільство. Так, високі двері були символом багатства та достатку, створювали атмосферу якогось замку чи палацу, а також додавали простору. Відтак, вважалося, що чим вищі двері, тим "величніша" оселя.
- Вентиляція
Як і високі стелі, високі двері робили для кращої вентиляції та циркуляції повітря. Крім того, на тлі стель, висота котрих сягала 3,5 – 4 метрів, звичайні двері здавалися б крихітними та недолугими, тому власники осель обирали масивні двері, навіть – між кімнатами.
- Збереження тепла
Серед інших практичних цілей і збереження тепла. Так, високі двері допомагали краще ізолювати великі приміщення, а отже – робити його теплішим. Крім того, масивні високі двері допомагали уникати протягів.
- Додаткове світло
Як і високі вікна, двері допомагали пропускати у приміщення більше світла. Оскільки частина дверей мала вітражі чи спеціальні віконця, то кімнати всередині дому ставали відразу світлішими.
- Архітектурна мода
Високі двері у будинках – це і данина архітектурній моді. У XIX столітті були популярними неокласицизм, бароко, модерн, для яких характерні масивність, розкіш та велич. Відтак, високі двері були модними для того часу, тому це також одна з причин, навіщо їх ставили у будинках.