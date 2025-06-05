Архітектурна мода: навіщо у будинках XIX столітті робили високі двері

Високі двері в будинках XIX століття – це не лише традиція. Мовиться про архітектурну моду того часу, практичність і, звісно, естетику.

Навіщо ж ставити у давнину високі двері у будинках – повідомляє 24 Канал.

Цікаво Не лише для підтримки гігієни: для чого у ванних кімнатах раніше ставили біде

Високі двері у будинках

Як говорять дослідники, високі двері у старих будинках ставили з кількох причин:

Статус і розкіш

У XIX столітті кожен намагався продемонструвати свої статки та розкіш, які б вразили суспільство. Так, високі двері були символом багатства та достатку, створювали атмосферу якогось замку чи палацу, а також додавали простору. Відтак, вважалося, що чим вищі двері, тим "величніша" оселя.

Вентиляція

Як і високі стелі, високі двері робили для кращої вентиляції та циркуляції повітря. Крім того, на тлі стель, висота котрих сягала 3,5 – 4 метрів, звичайні двері здавалися б крихітними та недолугими, тому власники осель обирали масивні двері, навіть – між кімнатами.

Збереження тепла

Серед інших практичних цілей і збереження тепла. Так, високі двері допомагали краще ізолювати великі приміщення, а отже – робити його теплішим. Крім того, масивні високі двері допомагали уникати протягів.

Додаткове світло

Як і високі вікна, двері допомагали пропускати у приміщення більше світла. Оскільки частина дверей мала вітражі чи спеціальні віконця, то кімнати всередині дому ставали відразу світлішими.

Архітектурна мода

Високі двері у будинках – це і данина архітектурній моді. У XIX столітті були популярними неокласицизм, бароко, модерн, для яких характерні масивність, розкіш та велич. Відтак, високі двері були модними для того часу, тому це також одна з причин, навіщо їх ставили у будинках.