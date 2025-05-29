Однак, високі стелі робили й з врахуванням практичності. Навіщо ж у старих будинках настільки високі стелі – повідомляє 24 Канал.

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Чому у старих будинках робили високі стелі

Як у приватних будинках, так і у багатоповерхівках зараз звичною є стеля від 2,5 до 2,7 метра. Однак ще кілька десятків років тому стелі робили значно вищими. Це можна пояснити естетичними та практичними намірами.

До прикладу, у сталінках, які активно зводили у 1930 – 1950 роках, стелі могли сягати 4 метрів. Це робили у першу чергу для того, щоб продемонструвати розкіш та велич, а по-друге – щоб забезпечити кращу циркуляцію повітря.

У старих австрійських будинках, які до сьогодні є "люксовими" у Львові, також зводили високі стелі. На це впливали кілька факторів. Так, з практичних причин високі стелі зводили, аби забезпечити гарну циркуляцію повітря, вентиляцію та створити сприятливий мікроклімат.



Чому у старих будинках високі стелі / Фото Pexels

Якщо у холодну пору в таких квартирах було прохолодно, то влітку вони були ідеальними, адже все гаряче повітря підіймалося, створюючи знизу комфортний мікроклімат. Крім того, головним джерелом освітлення було сонце, тому потрібно було ставити високі вікна, щоб всередину проходило більше природного світла.

Звісно, високі стелі були також символом розкоші. Вони мали величний вигляд, а також дозволяли господарям встановлювати розкішні люстри, які підкреслювали статус та достаток.

Також на зведення високих стель впливали й архітектурні стилі. У ХІХ – початку XX століття особливо розвивалися еклектика та неоренесанс, тому це також залишило відбиток на будівництві звичайних житлових будинків.