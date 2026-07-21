Диван Тейлор Свіфт спричинив ажіотаж: цей "немодний" візерунок знову в тренді

Мінімалістичні інтер'єри по-трохи поступаються місцем більш сміливим рішенням. Дизайнери все частіше роблять ставку на виразні принти, а одним із головних фаворитів 2026 року може стати візерунок пейслі. Нову хвилю популярності цього декоративного мотиву пов'язують із Тейлор Свіфт, чий диван із характерним орнаментом привернув увагу шанувальників та дизайнерів інтер'єру.

У мережі активно обговорюють вітальню співачки, де центральне місце займає диван, оздоблений візерунком пейслі. Відповідне фото співачка опублікувала у своєму інстаграмі.

Чому пейслі знову в моді?

Повернення пейслі збігається із загальною тенденцією відмови від холодного мінімалізму на користь затишних інтер'єрів із власним характером. Все більше людей прагнуть зробити оселю більш індивідуальною, використовуючи декоративні тканини, фактури та класичні візерунки, які додають простору глибини.

Орнамент пейслі легко впізнати за вигнутими краплеподібними елементами, що нагадують листя або паростки. Він вдало поєднується як із класичними, так і з сучасними інтер'єрами, особливо у стилях бохо, еклектика чи сучасна класика.

Додамо, що поштовхом до обговорень став не стільки сам диван, скільки фото, яке Тейлор Свіфт опублікувала у своїх соцмережах. На знімку позує її шотландська висловуха кішка Олівія Бенсон, яка сидить на дивані з характерним візерунком пейслі.

Поки прихильники милувалися домашньою улюбленицею співачки, дизайнери звернули увагу на меблі, що стали фоном для фото. Саме після цієї публікації інтерес до дивана з незвичним орнаментом різко зріс, а візерунок пейслі знову опинився серед найобговорюваніших трендів в інтер'єрі.

Цікаво! Олівія Бенсон давно стала справжньою знаменитістю. Кішка неодноразово з'являлася разом із Тейлор Свіфт у музичних кліпах, рекламних кампаніях та фотосесіях, фактично перетворившись на окремий бренд. За даними рейтингу The Pet Rich List, статки домашньої улюблениці оцінюються приблизно у 92 мільйони доларів, що робить її третьою найбагатшою твариною у світі.

Звідки походить цей візерунок?

Візерунок із багатовіковою історією Історія пейслі бере початок у стародавній Персії, а згодом він набув популярності в Індії, де прикрашав традиційні кашмірські тканини. До Європи орнамент потрапив у XIX столітті разом з імпортованими виробами з Індійського субконтиненту.

За свою історію пейслі неодноразово повертався в моду. Особливий сплеск популярності він пережив у 1960-х роках, а тепер знову опинився у центрі уваги дизайнерів інтер'єру.

Як використати тренд у власній оселі?

Експерти радять не перевантажувати простір великою кількістю активних принтів. Якщо диван із пейслі здається занадто сміливим рішенням, достатньо додати кілька акцентів:

декоративні подушки,

плед,

килим або крісло з таким орнаментом.

Найкраще візерунок поєднується зі світлими стінами, натуральним деревом, льоном, бавовною та меблями у природних відтінках. Такий прийом допоможе освіжити інтер'єр без масштабного ремонту та зробити його більш теплим, стильним і виразним.