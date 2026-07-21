В сети активно обсуждают гостиную певицы, где центральное место занимает диван, украшенный узором "пейсли". Соответствующее фото певица опубликовала в своем инстаграме.

Почему пейсли снова в моде?

Возвращение пейсли совпадает с общей тенденцией отказа от холодного минимализма в пользу уютных интерьеров со своим характером. Все больше людей стремятся сделать свой дом более индивидуальным, используя декоративные ткани, фактуры и классические узоры, которые придают пространству глубину.

Орнамент "пейсли" легко узнать по изогнутым каплевидным элементам, напоминающим листья или ростки. Он удачно сочетается как с классическими, так и с современными интерьерами, особенно в стилях бохо, эклектика или современная классика.

Добавим, что поводом для обсуждений стал не столько сам диван, сколько фото, которое Тейлор Свифт опубликовала в своих соцсетях. На снимке позирует ее шотландская вислоухая кошка Оливия Бенсон, сидящая на диване с характерным узором "пейсли".

Пока поклонники любовались домашней любимицей певицы, дизайнеры обратили внимание на мебель, что стала фоном для фото. Именно после этой публикации интерес к дивану с необычным орнаментом резко возрос, а узор "пейсли" вновь оказался среди самых обсуждаемых трендов в интерьере.

Интересно! Оливия Бенсон давно стала настоящей знаменитостью. Кошка неоднократно появлялась вместе с Тейлор Свифт в музыкальных клипах, рекламных кампаниях и фотосессиях, фактически превратившись в отдельный бренд. По данным рейтинга The Pet Rich List, состояние домашней любимицы оценивается примерно в 92 миллиона долларов, что делает ее третьим самым богатым животным в мире.

Откуда происходит этот узор?

Узор с многовековой историей История пейсли берет свое начало в древней Персии, а впоследствии он приобрел популярность в Индии, где украшал традиционные кашмирские ткани. В Европу орнамент попал в XIX веке вместе с импортируемыми изделиями с Индийского субконтинента.

За свою историю пейсли неоднократно возвращался в моду. Особый всплеск популярности он пережил в 1960-х годах, а теперь снова оказался в центре внимания дизайнеров интерьера.

Как использовать этот тренд в собственном доме?

Эксперты советуют не перегружать пространство большим количеством ярких принтов. Если диван с узором "пейсли" кажется слишком смелым решением, достаточно добавить несколько акцентов:

декоративные подушки,

плед,

ковер или кресло с таким орнаментом.

Лучше всего узор сочетается со светлыми стенами, натуральным деревом, льном, хлопком и мебелью в природных оттенках. Такой прием поможет освежить интерьер без масштабного ремонта и сделать его более теплым, стильным и выразительным.