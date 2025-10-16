Власника будинку чекало несподіване відкриття. Він усього лише зняв старий лінолеум.

У червні користувач Reddit опублікував пост, у якому розповів про несподівану знахідку у себе вдома. Чоловік виявив цілу колекцію газет 1950-х років, захованих під старим покриттям підлоги, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Звідти вилітало сотні мух: дівчина знайшла моторошну знахідку під підлогою у новому будинку

Що відомо про знахідку під старим лінолеумом?

На фото, опублікованих у дописі, видно пожовклі сторінки газет із тепер уже вінтажною рекламою. Серед них – оголошення кінотеатру Wylie Theatre, який у 1950-х роках показував фільми Dear Brat, The Dakota Kid, Francis Goes to the Races та Target Unknown. У публікації також була реклама послуг із декорування дому від Sherwin-Williams та буклет продуктового магазину Whiteway Grocery & Market, який у рекламі називав себе "найшвидше зростаючим продуктовим магазином міста Вайлі".

Поряд із розділами про кіно та покупки одна зі світлин показує політичну карикатуру, що стосується інфляції, заробітних плат і державних витрат. Вона нагадує, що економічні побоювання минулих десятиліть дивовижно схожі на сучасні.

Що було під старим лінолеумом: дивіться фото

Під постом з'явилося чимало коментарів від користувчів:

Це так круто, що можна знайти під час ремонту.

Я б це вставив у рамку й повісив – чудова тема для розмов!

Мені завжди подобалися ці місцеві газети, де пишуть, хто куди поїхав і хто приїхав у гості.

Вау! Якого року ці газети? Так цікаво читати й бачити тодішні ціни.

Дивлячись на ці історії, здається, деякі речі не змінюються – хіба що ціни.

Єдине, що я зрозумів – ми вже як мінімум 75 років скаржимося на державні витрати й інфляцію.

Яку неочікувану знахідку виявила пара з Лондона?

Напередодні Гелловіну подружжя з Лондона дізналося несподівану правду про свій будинок. Архітектор, який робив ремонт, повідомив їм, що у стіні може ховатися прихована кімната.