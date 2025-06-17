Моторошна знахідка в підвалі: прихована кімната в будинку збурила соцмережі

У звичайному, на перший погляд, будинку в США власник виявив щось, що нагадує сюжет із трилера. За його словами, він живе у помешканні з 2022 року, але досі не може дати відповіді на головне питання: що це за дивна прихована кімната у підвалі?

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, про свою знахідку власник, який залишився анонімним, розповів у дописі на Reddit. Що ж за моторошне приміщення є у його домі, розповідаємо далі.

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Як у будинку знайшли приховану кімнату

Власник житла поділився фотографіями таємничої кімнати у підвалі, де панує моторошна атмосфера. Серед найзагадковіших елементів – дверцята у стилі старого холодильника з етикеткою виробника, які ще більше заводять в глухий кут.

Ми припускали, що це мав бути винний льох, який так і не добудували. Але ця думка не дає нам спокою. Що під цим камінням? Ми чесно кажучи навіть не хочемо цього знати,

– зізнається власник.

Коментатори на Reddit, де він опублікував допис про приміщення, одразу почали будувати свої теорії. Дехто припустив, що йдеться про так звану холодну кімнату – приміщення в підвалі, де завдяки нижчій температурі зберігали продукти до появи холодильників. "Якщо ваш будинок побудований у 40-х або 50-х роках, це може бути саме така кімната", – писали люди.

Як виглядає таємнича кімната: дивіться фото

Такі кімнати – не рідкість у старих американських будинках. Вони були популярними ще до появи електричного охолодження, часто розташовувались під ґанком або глибоко в підвалі, де температура залишалася стабільно прохолодною.

Водночас це не єдина можлива версія. Публікація швидко зібрала понад 3000 голосів і викликала сотні коментарів. Інші користувачі Reddit не втримались від жартів. Один із них написав: "Ось де тримали монстрів. Тих самих, що ховалися під ліжком або в шафі, коли ви були дітьми".

Автор зізнався, що його вразив такий резонанс. І хоча, за його словами, на сьогодні призначення загадкової кімнати лишається нез’ясованим, власник не поспішає з дослідженнями. Найбільш вірогідною відповіддю все ж залишається версія про стару холодну комору, але частинка таємничості також не зникає.

До слова, цей випадок – не перший, коли приховані кімнати стають вірусними в мережі. Так, соцмережі раніше вразила історія жінки, яка знайшла замкнені двері у своєму 200-річному будинку, за якими виявила підземні тунелі та кімнати.