Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, о своей находке владелец, который остался анонимным, рассказал в заметке на Reddit. Что же за жуткое помещение есть в его доме, рассказываем дальше.

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Как в доме нашли скрытую комнату

Владелец жилья поделился фотографиями таинственной комнаты в подвале, где царит жуткая атмосфера. Среди самых загадочных элементов – дверцы в стиле старого холодильника с этикеткой производителя, которые еще больше заводят в тупик.

Мы предполагали, что это должен был быть винный погреб, который так и не достроили. Но эта мысль не дает нам покоя. Что под этими камнями? Мы честно говоря даже не хотим этого знать,

– признается владелец.

Комментаторы на Reddit, где он опубликовал сообщение о помещении, сразу начали строить свои теории. Некоторые предположили, что речь идет о так называемой холодной комнате – помещение в подвале, где благодаря более низкой температуре хранили продукты до появления холодильников. "Если ваш дом построен в 40-х или 50-х годах, это может быть именно такая комната", – писали люди.

Как выглядит таинственная комната: смотрите фото

Такие комнаты – не редкость в старых американских домах. Они были популярными еще до появления электрического охлаждения, часто располагались под крыльцом или глубоко в подвале, где температура оставалась стабильно прохладной.

В то же время это не единственная возможная версия. Публикация быстро собрала более 3000 голосов и вызвала сотни комментариев. Другие пользователи Reddit не удержались от шуток. Один из них написал: "Вот где держали монстров. Тех самых, что прятались под кроватью или в шкафу, когда вы были детьми".

Автор признался, что его поразил такой резонанс. И хотя, по его словам, на сегодня назначение загадочной комнаты остается невыясненным, владелец не спешит с исследованиями. Наиболее вероятным ответом все же остается версия о старой холодной кладовой, но частичка таинственности также не исчезает.

К слову, этот случай – не первый, когда скрытые комнаты становятся вирусными в сети. Так, соцсети ранее поразила история женщины, которая нашла запертую дверь в своем 200-летнем доме, за которыми обнаружила подземные туннели и комнаты.