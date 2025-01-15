Несподіваний скарб: домовласники виявили приховану під килимом антикварну плитку

У тікток вірусним стало відео, на якому домовласники виявили антикваріат, захований під килимом у спальні.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, за короткий час ролик з відкриттям набрав 1,2 мільйона переглядів. Як виглядає унікальна плитка, розповідаємо далі.

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Несподіваний скарб під килимом

Ролик про неочікуване відкриття під килимом опублікував профіль @sunsethousereno. На відео чоловік пропонує подивитися, що знаходиться під килимом у спальні на верхньому поверсі будинку та починає обрізати килим біля каміна.

Під ним автори відео знаходять оригінальну антикварну плитку, але виявляється, що її покрили фарбою. Власники будинки були здивовані та обурені цим фактом.

Хто б це зробив? Навіщо це зробили?,

– лунало у відео.

Як виглядає антикварна плитка: дивіться відео

Попри розчарування через зафарбовану поверхню, оригінальна плитка все ж збереглася. У відео автори намагалися зняти фарбу за допомогою рідини для зняття лаку та скребка, але процес виявився складним і ризикованим для оригінальної плитки.

Подивіться на цей чудовий колір там!,

– говорять власники будинку, коли вдалося трохи очистити поверхню, показуючи зелений відтінок плитки.

Глядачі були вражені красою плитки й деякі навіть пропонували поради, які могли б допомогти відновити її.

"Ці зелені плитки вражають", "Цей зелений дуже гарний!", "Ой, ця плитка антикварна", – писали люди.