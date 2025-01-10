Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, працюючи на горищі, вони знайшли старовинну музичну скриньку, яка стала справжньою сенсацією в соціальних мережах. Як виглядає антикварна річ, розповідаємо далі.

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Як пара знайшла стару музичну скриньку

Під час прибирання горища Кортні помітила загадкову скриню, яка за формою нагадувала труну. Хоча перше враження викликало у неї занепокоєння, її чоловік Метью відкрив скриню, і вони виявили музичну шкатулку.

Ми були шоковані. Я ніколи не бачила подібної музичної скриньки. Ми дуже раді, що знайшли такий цінний і унікальний предмет,

– зізналася Кортні.

Вона разом з чоловіком купила цей будинок через некомерційну організацію, яка займається збереженням історичних пам’яток і отримала помешкання в спадок від попереднього власника. Тепер Кортні та Метью займаються реновацією житла та знаходять у ньому унікальний антикваріат.

Як пара знайшла антикварну музичну скриньку: дивіться відео

Пара ділиться своїми відкриттями в соціальних мережах, де їхні пригоди вже набрали тисячі переглядів. Окрім музичної скриньки, вони розповіли про плани додати фреску в їдальні, яка відображатиме 131-річну історію їхнього дому.

Відео ж з відкриттям музичної скриньки стало вірусним, набравши понад 123 тисячі переглядів. Користувачі активно коментували знахідку пари.

"У такому будинку я б ніколи не припинила шукати антикваріат. Це моя мрія!", "Боже мій! Трохи моторошно, але така крута знахідка!", "Уявіть, якщо вона почне грати серед ночі", – писали люди.