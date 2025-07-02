5 типів речей, які не можна мити водою, навіть якщо дуже хочеться
- Не можна мити водою електроніку, дерев'яні підлоги і меблі, срібло, латунь та інші покриті метали, замшу, велюр і оксамит, а також пористі природні матеріали.
- Для очищення цих матеріалів рекомендується використовувати спеціальні засоби, серветки з мікрофібри та інші методи, які не передбачають контакту з водою.
Коли справа доходить до прибирання, здається очевидним: просто додай води – і все блищатиме. Але не все так просто.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі речі у вашому домі не лише не потребують миття водою, а й можуть сильно постраждати від контакту з нею. Які типи предметів краще не мити водою, розповідаємо далі.
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Електроніка
Ноутбуки, лампи, колонки, клавіатури – все це категорично не можна мити водою. Навіть незначне просочування вологи всередину може призвести до ламання.
Замість цього використовуйте серветки з мікрофібри для очищення від пилу, а для складних ділянок – маленький пилосос або зубну щітку з м’якою щетиною.
Дерев'яні підлоги й меблі
Деревина – це природний матеріал, який вбирає воду. Волога може викликати деформації, тріщини й навіть гниття.
Замість вологого прибирання витирайте розливи одразу, використовуйте очисні засоби для дерева. мийте підлогу добре віджатою шваброю або спреєм із розчином для деревини, а після вологого прибирання висушіть підлогу рушником.
Срібло, латунь та інші покриті метали
Вода може пошкодити захисне покриття на металах і спровокувати потемніння. Особливо це стосується вінтажних предметів.
Замість води використовуйте спеціальні поліролі для срібла чи латуні та уникайте спроб "відтерти нальоти" водою – це лише погіршить ситуацію.
Замша, велюр і оксамит
Ці тканини дуже чутливі до вологи. Вода може залишати плями, викликати зморшки або псувати текстуру.
Якщо потрібно почистити такі матеріали, використовуйте засоби, спеціально розроблені для оксамиту або замші, а меблі пилососьте регулярно та очищайте плями точково.
Пористі природні матеріали
Мармур, граніт, штукатурка, внутрішня цегла мають захисне покриття, яке руйнується під дією води. Після цього поверхня вбирає плями й стає вразливою до ушкоджень.
Такі поверхні очищуйте спеціальними засобами для конкретного матеріалу, а для внутрішньої цегли використовуйте м’яку злегка вологу щітку.
До слова, під час прибирання варто бути обережними не тільки з водою. Також є 4 тренди у прибиранні, які професіонали радять ігнорувати, бо вони становлять небезпеку.