5 типів речей, які не можна мити водою, навіть якщо дуже хочеться

Коли справа доходить до прибирання, здається очевидним: просто додай води – і все блищатиме. Але не все так просто.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі речі у вашому домі не лише не потребують миття водою, а й можуть сильно постраждати від контакту з нею. Які типи предметів краще не мити водою, розповідаємо далі.

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Електроніка

Ноутбуки, лампи, колонки, клавіатури – все це категорично не можна мити водою. Навіть незначне просочування вологи всередину може призвести до ламання.

Замість цього використовуйте серветки з мікрофібри для очищення від пилу, а для складних ділянок – маленький пилосос або зубну щітку з м’якою щетиною.

Дерев'яні підлоги й меблі

Деревина – це природний матеріал, який вбирає воду. Волога може викликати деформації, тріщини й навіть гниття.

Замість вологого прибирання витирайте розливи одразу, використовуйте очисні засоби для дерева. мийте підлогу добре віджатою шваброю або спреєм із розчином для деревини, а після вологого прибирання висушіть підлогу рушником.

Деякі поверхні категорично не можна мити водою / Фото Freepik

Срібло, латунь та інші покриті метали

Вода може пошкодити захисне покриття на металах і спровокувати потемніння. Особливо це стосується вінтажних предметів.

Замість води використовуйте спеціальні поліролі для срібла чи латуні та уникайте спроб "відтерти нальоти" водою – це лише погіршить ситуацію.

Замша, велюр і оксамит

Ці тканини дуже чутливі до вологи. Вода може залишати плями, викликати зморшки або псувати текстуру.

Якщо потрібно почистити такі матеріали, використовуйте засоби, спеціально розроблені для оксамиту або замші, а меблі пилососьте регулярно та очищайте плями точково.

Пористі природні матеріали

Мармур, граніт, штукатурка, внутрішня цегла мають захисне покриття, яке руйнується під дією води. Після цього поверхня вбирає плями й стає вразливою до ушкоджень.

Такі поверхні очищуйте спеціальними засобами для конкретного матеріалу, а для внутрішньої цегли використовуйте м’яку злегка вологу щітку.

До слова, під час прибирання варто бути обережними не тільки з водою. Також є 4 тренди у прибиранні, які професіонали радять ігнорувати, бо вони становлять небезпеку.