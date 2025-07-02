Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые вещи в вашем доме не только не требуют мытья водой, но и могут сильно пострадать от контакта с ней. Какие типы предметов лучше не мыть водой, рассказываем далее.
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Электроника
Ноутбуки, лампы, колонки, клавиатуры – все это категорически нельзя мыть водой. Даже незначительное просачивание влаги внутрь может привести к поломке.
Вместо этого используйте салфетки из микрофибры для очистки от пыли, а для сложных участков – маленький пылесос или зубную щетку с мягкой щетиной.
Деревянные полы и мебель
Древесина – это природный материал, который впитывает воду. Влага может вызвать деформации, трещины и даже гниение.
Вместо влажной уборки вытирайте разливы сразу, используйте очистительные средства для дерева. мойте пол хорошо отжатой шваброй или спреем с раствором для древесины, а после влажной уборки высушите пол полотенцем.
Некоторые поверхности категорически нельзя мыть водой / Фото Freepik
Серебро, латунь и другие покрытые металлы
Вода может повредить защитное покрытие на металлах и спровоцировать потемнение. Особенно это касается винтажных предметов.
Вместо воды используйте специальные полироли для серебра или латуни и избегайте попыток "оттереть налеты" водой – это только усугубит ситуацию.
Замша, велюр и бархат
Эти ткани очень чувствительны к влаге. Вода может оставлять пятна, вызвать морщины или портить текстуру.
Если нужно почистить такие материалы, используйте средства, специально разработанные для бархата или замши, а мебель пылесосьте регулярно и очищайте пятна точечно.
Пористые природные материалы
Мрамор, гранит, штукатурка, внутренний кирпич имеют защитное покрытие, которое разрушается под действием воды. После этого поверхность впитывает пятна и становится уязвимой к повреждениям.
Такие поверхности очищайте специальными средствами для конкретного материала, а для внутреннего кирпича используйте мягкую слегка влажную щетку.
К слову, во время уборки стоит быть осторожными не только с водой. Также есть 4 тренда в уборке, которые профессионалы советуют игнорировать, потому что они представляют опасность.