Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, обычный шампунь может справиться со многими загрязнениями не хуже, а иногда даже лучше. Что стоит им мыть, рассказываем далее.

К теме От разводов не останется и следа: как вымыть кухню до блеска

В чем секрет шампуней

Секрет кроется в поверхностно-активных веществах, которые содержатся в шампунях. Они созданы, чтобы эффективно смывать жир и грязь с волос – следовательно, прекрасно работают и на других поверхностях.

Особенно удобно использовать детский шампунь: он не содержит красителей, ароматизаторов и веществ, вызывающих раздражение, поэтому подходит даже для чувствительных материалов и поверхностей.

Шампунь подходит не только для мытья волос / Фото Freepik

Как можно использовать шампунь для уборки

Очистка кухонного жира. Нанесите каплю шампуня на влажную тряпку и протрите плиту, фартук или столешницу – жир исчезнет без следа.

Мытье ванной комнаты. Шампунь легко удаляет остатки зубной пасты, косметики и мыла с раковины или туалетного столика.

Хромированные поверхности. Обработайте кран шампунем и он снова будет блестеть, как новый.

Запотевание зеркала. Протрите стекло шампунем, а затем сухой тряпкой – это предотвратит запотевание после душа.

Кисти для макияжа. Детский шампунь прекрасно подходит для деликатного, но эффективного очищения кистей от жира и остатков косметики.

Пол. Смешайте шампунь с водой и вы получите мягкий, но действенный раствор для мытья плитки или линолеума.

Пятна на тканях. Обезжирить пятно на мягкой мебели или ковре можно, если нанести шампунь, слегка потереть мягкой щеткой и смыть водой.

Кожаные изделия. Обувь, куртки, сумки или мебель из кожи можно освежить, обработав их шампунем и вытерев насухо.

К слову, не всегда нужна дорогая химия, чтобы поддерживать чистоту. Так, душевую кабину, к примеру, можно полностью очистить зубной пастой.