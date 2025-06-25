Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, звичайний шампунь може впоратися з багатьма забрудненнями не гірше, а подекуди навіть краще. Що варто ним мити, розповідаємо далі.

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У чому секрет шампунів

Секрет криється в поверхнево-активних речовинах, які містяться в шампунях. Вони створені, щоб ефективно змивати жир і бруд з волосся – отже, чудово працюють і на інших поверхнях.

Особливо зручно використовувати дитячий шампунь: він не містить барвників, ароматизаторів і речовин, що викликають подразнення, тому підходить навіть для чутливих матеріалів і поверхонь.

Шампунь підходить не тільки для миття волосся / Фото Freepik

Як можна використовувати шампунь для прибирання

Очищення кухонного жиру. Нанесіть краплю шампуню на вологу ганчірку й протріть плиту, фартух або стільницю – жир зникне без сліду.

Миття ванної кімнати. Шампунь легко видаляє залишки зубної пасти, косметики та мила з раковини або туалетного столика.

Хромовані поверхні. Обробіть кран шампунем і він знову блищатиме, як новий.

Запотівання дзеркала. Протріть скло шампунем, а потім сухою ганчіркою – це запобігатиме запотіванню після душу.

Пензлі для макіяжу. Дитячий шампунь чудово підходить для делікатного, але ефективного очищення пензлів від жиру та залишків косметики.

Підлога. Змішайте шампунь із водою і ви отримаєте м’який, але дієвий розчин для миття плитки чи лінолеуму.

Плями на тканинах. Знежирити пляму на м’яких меблях або килимі можна, якщо нанести шампунь, злегка потерти м’якою щіткою та змити водою.

Шкіряні вироби. Взуття, куртки, сумки чи меблі зі шкіри можна освіжити, обробивши їх шампунем і витерши насухо.

До слова, не завжди потрібна дорога хімія, щоб підтримувати чистоту. Так, душову кабіну, до прикладу, можна повністю очистити зубною пастою.