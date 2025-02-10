Одна з найбільших помилок: що ніколи не варто робити з обігрівачем

Зимові морози змушують нас шукати способи зігрітися вдома. Ми загортаємося у найтепліші ковдри, вмикаємо сильніше опалення і навіть використовуємо обігрівачі для додаткового тепла.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, останні можуть бути ефективними для обігріву невеликої площі, але їх використання пов'язане з певними ризиками. Одна з найбільших помилок – залишати обігрівач увімкненим на всю ніч. Чому цього не варто робити, розповідаємо далі.

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Основні ризики використання обігрівачів уночі

Обігрівачі є однією з головних причин пожеж у будинках взимку. Вони навіть можуть спричиняти смертельні випадки. Але ризик можна знизити, якщо дотримуватися певних заходів безпеки.

Так, варто пам'ятати, що обігрівачі призначені для роботи лише кілька годин поспіль. Якщо вони працюють довше, особливо всю ніч, це може призвести до перегріву пристрою та займання.

Ще один ризик – можливість перекидання агрегату, що також може стати причиною пожежі. Якщо це станеться вночі, ви можете не помітити проблему вчасно, що значно підвищує небезпеку.

Окрім загрози пожежі, обігрівачі можуть викликати й інші проблеми. Наприклад, вони здатні спричинити гіпертермію (перегрів організму), яка може бути смертельно небезпечною, особливо для дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленим здоров’ям.

Обігрівачі варто вимикати перед сном / Фото Freepik

Якщо ж обігрівач працює на пропані, він може знизити рівень кисню в приміщенні та призвести до отруєння чадним газом. Це особливо небезпечно в закритих приміщеннях з поганою вентиляцією.

Ще один недолік – обігрівач ефективно зігріває лише невеликий простір, тоді як інші частини будинку залишаються холодними. Використання центрального опалення буде значно ефективнішим і економнішим у довгостроковій перспективі.

Безпечні альтернативи для обігріву вночі

Замість того, щоб залишати обігрівач увімкненим на всю ніч, спробуйте такі методи:

Підвищення температури центрального опалення на кілька градусів.

Використання щільних штор для утримання тепла в кімнаті.

Застосування електричних ковдр або грілок, які є більш безпечними.

Утеплення будинку для зменшення втрати тепла.

Якщо ви все ж використовуєте обігрівач, увімкніть його лише на кілька годин увечері, щоб кімната стала теплою перед сном. Потім вимкніть його, щоб уникнути ризиків. Дотримання цих простих порад допоможе вам залишатися в теплі та безпеці взимку.