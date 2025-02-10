Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, последние могут быть эффективными для обогрева небольшой площади, но их использование связано с определенными рисками. Одна из самых больших ошибок – оставлять обогреватель включенным на всю ночь. Почему этого не стоит делать, рассказываем далее.

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Основные риски использования обогревателей ночью

Обогреватели являются одной из главных причин пожаров в домах зимой. Они даже могут вызывать смертельные случаи. Но риск можно снизить, если соблюдать определенные меры безопасности.

Так, стоит помнить, что обогреватели предназначены для работы лишь несколько часов подряд. Если они работают дольше, особенно всю ночь, это может привести к перегреву устройства и воспламенению.

Еще один риск – возможность опрокидывания агрегата, что также может стать причиной пожара. Если это произойдет ночью, вы можете не заметить проблему вовремя, что значительно повышает опасность.

Кроме угрозы пожара, обогреватели могут вызвать и другие проблемы. Например, они способны вызвать гипертермию (перегрев организма), которая может быть смертельно опасной, особенно для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным здоровьем.

Обогреватели следует выключать перед сном / Фото Freepik

Если же обогреватель работает на пропане, он может снизить уровень кислорода в помещении и привести к отравлению угарным газом. Это особенно опасно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

Еще один недостаток – обогреватель эффективно согревает лишь небольшое пространство, тогда как остальные части дома остаются холодными. Использование центрального отопления будет значительно эффективнее и экономнее в долгосрочной перспективе.

Безопасные альтернативы для обогрева ночью

Вместо того, чтобы оставлять обогреватель включенным на всю ночь, попробуйте следующие методы:

Повышение температуры центрального отопления на несколько градусов.

Использование плотных штор для удержания тепла в комнате.

Применение электрических одеял или грелок, которые являются более безопасными.

Утепление дома для уменьшения потери тепла.

Если вы все же используете обогреватель, включите его только на несколько часов вечером, чтобы комната стала теплой перед сном. Затем выключите его, чтобы избежать рисков. Соблюдение этих простых советов поможет вам оставаться в тепле и безопасности зимой.