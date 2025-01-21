Чому варто уникати надмірного використання солі взимку: чим це загрожує
- Надмірне використання солі взимку може пошкодити рослини, викликати забруднення ґрунтових вод та нашкодити домашнім тваринам.
- Безпечні альтернативи для боротьби з ожеледдю включають пісок, сіль Епсома та оцет.
Зимовий догляд за тротуарами, під’їзними доріжками та іншими поверхнями, покритими льодом, може бути справжнім викликом, допомогти впоратись з яким може сіль, що є ефективним та доступним засобом боротьби з ожеледдю.
Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, її надмірне використання може призвести до серйозних проблем. Чому важливо обмежувати використання солі і які безпечніші альтернативи їй існують, розповідаємо далі.
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Чому взимку варто обмежувати використання солі
Кам’яна сіль, також відома як хлорид натрію, широко використовується для зниження температури замерзання води. Натрій у складі солі ускладнює зв’язок молекул води, що перешкоджає утворенню льоду. Однак її ефективність супроводжується значними недоліками.
Так, надлишок солі взимку може призвести до серйозних пошкоджень рослин. Навіть якщо вони перебувають у стані спокою, хімічні речовини потрапляють у ґрунт і поглинаються корінням, що викликає зневоднення. Результат – затримка росту, втрата листя або навіть загибель рослин. Навесні це часто проявляється у вигляді мертвих смуг на газоні, які є наслідком впливу солі.
Водночас сіль шкодить не лише рослинам, а й екосистемам у цілому:
Забруднення ґрунтових вод. Усього одна чайна ложка солі може назавжди забруднити понад 18 літрів води.
Загроза для водних організмів. Сіль знижує рівень кисню у воді, що шкодить рибам, водяним жукам та амфібіям.
Вплив на озера. Солі збільшують щільність води, порушуючи її природне змішування.
Крім того, найгірше тут те, що видалити сіль з води після потрапляння майже неможливо.
Також вона небезпечна для домашніх тварин, бо викликає у них отруєння, симптомами якого можуть бути слабкість, судоми та навіть смертельні випадки у разі значного споживання.
Разом з тим сіль негативно впливає не тільки на довкілля та живих істот, а й на матеріали, які використовуються у побуті, зокрема на бетон і метал. У бетоні виникають відшарування, тріщини, ерозія та зміна кольору, а металам загрожує корозія.
Безпечні альтернативи солі
На щастя, є більш безпечні способи боротьби з ожеледдю. Зокрема, для цього можна використовувати пісок, сіль Епсома, оцет та ще кілька інших засобів, які дозволять взимку зробити доріжки та під'їзні шляхи на ділянці безпечними.