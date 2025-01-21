Чому варто уникати надмірного використання солі взимку: чим це загрожує

Зимовий догляд за тротуарами, під’їзними доріжками та іншими поверхнями, покритими льодом, може бути справжнім викликом, допомогти впоратись з яким може сіль, що є ефективним та доступним засобом боротьби з ожеледдю.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, її надмірне використання може призвести до серйозних проблем. Чому важливо обмежувати використання солі і які безпечніші альтернативи їй існують, розповідаємо далі.

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Чому взимку варто обмежувати використання солі

Кам’яна сіль, також відома як хлорид натрію, широко використовується для зниження температури замерзання води. Натрій у складі солі ускладнює зв’язок молекул води, що перешкоджає утворенню льоду. Однак її ефективність супроводжується значними недоліками.

Так, надлишок солі взимку може призвести до серйозних пошкоджень рослин. Навіть якщо вони перебувають у стані спокою, хімічні речовини потрапляють у ґрунт і поглинаються корінням, що викликає зневоднення. Результат – затримка росту, втрата листя або навіть загибель рослин. Навесні це часто проявляється у вигляді мертвих смуг на газоні, які є наслідком впливу солі.

Сіль є не єдиним способом боротьби з ожеледдю / Фото Pexels

Водночас сіль шкодить не лише рослинам, а й екосистемам у цілому:

Забруднення ґрунтових вод. Усього одна чайна ложка солі може назавжди забруднити понад 18 літрів води.

Загроза для водних організмів. Сіль знижує рівень кисню у воді, що шкодить рибам, водяним жукам та амфібіям.

Вплив на озера. Солі збільшують щільність води, порушуючи її природне змішування.

Крім того, найгірше тут те, що видалити сіль з води після потрапляння майже неможливо.

Також вона небезпечна для домашніх тварин, бо викликає у них отруєння, симптомами якого можуть бути слабкість, судоми та навіть смертельні випадки у разі значного споживання.

Разом з тим сіль негативно впливає не тільки на довкілля та живих істот, а й на матеріали, які використовуються у побуті, зокрема на бетон і метал. У бетоні виникають відшарування, тріщини, ерозія та зміна кольору, а металам загрожує корозія.

Безпечні альтернативи солі

На щастя, є більш безпечні способи боротьби з ожеледдю. Зокрема, для цього можна використовувати пісок, сіль Епсома, оцет та ще кілька інших засобів, які дозволять взимку зробити доріжки та під'їзні шляхи на ділянці безпечними.