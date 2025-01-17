Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, це не біда, адже існують інші ефективні способи зробити тротуари більш придатними для пересування. Чим ще можна скористатися, щоб уникнути ризику травм взимку, розповідаємо далі.

До теми Видаляємо лід з доріжок: чи підійде для цього гаряча вода

Сніготаючі килимки

Сніготаючі килимки – це простий спосіб боротьби з ожеледицею, що не потребує докладання жодних зусиль. Вони встановлюються на доріжках і підключаються до електромережі, а тепло, яке вони виділяють, розтоплює лід і сніг. Хоча початкові витрати на таке обладнання можуть бути значними, цей метод надалі дозволяє майже не відкидати сніг, а також знижує витрати солі та піску.

Добриво

Добриво з високим вмістом азоту теж може розтоплювати лід. Цей метод є безпечнішим для рослин та поверхонь, ніж сіль, і дозволяє використовувати те, що вже може бути у вашому господарстві.

Кавова гуща

Кавова гуща містить азот, який знижує температуру танення льоду, а її темний колір поглинає сонячне тепло, пришвидшуючи процес. Крім того, це ще один екологічний спосіб утилізувати органічні відходи.

Боротися з ожеледдю можна різними засобами / Фото Freepik

Ізопропіловий спирт

Спирт можна використовувати для приготування розчину для танення льоду: змішайте приблизно 400 мілілітрів спирту із чайною ложкою мила для посуду та 15 літрами гарячої води. Цей засіб ефективно розтоплюватиме лід, але важливо видаляти залишки води з доріжок, щоб уникнути повторного замерзання.

Сік цукрових буряків

Сік буряка знижує температуру танення льоду та снігу. Він безпечний для асфальту, рослин і домашніх тварин, але може залишати плями на бетоні, тому його потрібно змивати після використання.

Оцет

Кислота в оцті також ефективна для боротьби з льодом. Суміш рівних частин оцту та гарячої води допоможе розтопити лід, який потім можна прибрати лопатою. Як і у випадку зі спиртом, потрібно зібрати воду, щоб уникнути нового льоду.

Деревна зола

Зола з каміна містить калій, який повільно розтоплює лід, а також додає зчеплення на слизьких поверхнях. Однак вона може залишати бруд, що підходить не всім.