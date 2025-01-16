Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, коли вдень сніг тане, а вночі замерзає, утворюється небезпечний шар льоду, що може спричинити неприємні падіння. Як уберегти свої доріжки від цього і швидко позбавитися від льоду, а також чи може рішенням тут стати гаряча вода, розповідаємо далі.

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Чи можна використовувати гарячу воду для боротьби з льодом на доріжках

Здається, гаряча вода – швидке рішення для танення льоду. Однак цей підхід може створити ще більше проблем. Лід тимчасово розтане, але вода, що залишиться, знову замерзне, збільшуючи площу слизької поверхні.

Якщо дренажна система не справляється, на ранок ви ризикуєте отримати справжню ковзанку.

Крім того, надмірне використання гарячої води може пошкодити ваш газон і створити нові проблеми з обмерзанням.

Як безпечно використовувати гарячу воду

Якщо інші методи не працюють, лише у крайніх випадках гарячу воду можна застосовувати для розм’якшення товстого шару льоду. Ось як це зробити правильно:

Закип’ятіть воду та дайте їй трохи охолонути. Уникайте використання окропу.

Налийте воду на товстий шар льоду невеликими порціями.

Як правильно використовувати гарячу воду для прибирання льоду: дивіться відео

Коли лід почне розм’якшуватися, відколюйте його та відкидайте на газон або в іншу безпечну зону лопатою.

Змітайте залишки води віником. Це допоможе уникнути її замерзання.

Нанесіть сіль або пісок на доріжки. Це допоможе уникнути повторного утворення льоду.

Як запобігти утворенню льоду

Щоб не перейматися через видалення льоду, найкраще максимально запобігти його утворенню.

Для цього переконайтеся, що водостічні труби не спрямовують талий сніг на доріжки.

Також вирівняйте ями та западини, де може накопичуватися вода, а сніг, що падає, прибирайте швидко – це запобігає його таненню та замерзанню.

Крім того, після прибирання снігу посипайте доріжки сіллю чи піском, щоб зменшити утворення льоду.

Так, дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати під’їзди й тротуари взимку у гарному стані, уникаючи небезпечного льоду.