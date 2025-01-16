Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, когда днем снег тает, а ночью замерзает, образуется опасный слой льда, что может вызвать неприятные падения. Как уберечь свои дорожки от этого и быстро избавиться от льда, а также может ли решением здесь стать горячая вода, рассказываем далее.

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Можно ли использовать горячую воду для борьбы со льдом на дорожках

Кажется, горячая вода – быстрое решение для таяния льда. Однако этот подход может создать еще больше проблем. Лед временно растает, но вода, что останется, снова замерзнет, увеличивая площадь скользкой поверхности.

Если дренажная система не справляется, на утро вы рискуете получить настоящий каток.

Кроме того, чрезмерное использование горячей воды может повредить ваш газон и создать новые проблемы с обледенением.

Как безопасно использовать горячую воду

Если другие методы не работают, только в крайних случаях горячую воду можно применять для размягчения толстого слоя льда. Вот как это сделать правильно:

Вскипятите воду и дайте ей немного остыть. Избегайте использования кипятка.

Налейте воду на толстый слой льда небольшими порциями.

Как правильно использовать горячую воду для уборки льда: смотрите видео

Когда лед начнет размягчаться, откалывайте его и отбрасывайте на газон или в другую безопасную зону лопатой.

Сметайте остатки воды веником. Это поможет избежать ее замерзания.

Нанесите соль или песок на дорожки. Это поможет избежать повторного образования льда.

Как предотвратить образование льда

Чтобы не переживать из-за удаления льда, лучше всего максимально предотвратить его образование.

Для этого убедитесь, что водосточные трубы не направляют талый снег на дорожки.

Также выровняйте ямы и впадины, где может скапливаться вода, а снег, падающий, убирайте быстро – это предотвращает его таяние и замерзание.

Кроме того, после уборки снега посыпайте дорожки солью или песком, чтобы уменьшить образование льда.

Так, придерживаясь этих советов, вы сможете поддерживать подъезды и тротуары зимой в хорошем состоянии, избегая опасного льда.