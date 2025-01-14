Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, соль – это проверенное средство для этого, но ее использование требует определенных знаний и навыков. Как правильно посыпать свои дорожки солью, рассказываем далее.

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Почему соль работает

Обычная вода замерзает при 0°C, но раствор с солью может снижать температуру замерзания до -9°C или даже ниже, в зависимости от состава.

Такая химическая реакция препятствует образованию кристаллов льда, что и делает дорожки более безопасными для передвижения.

Когда лучше посыпать тротуары солью

Самый эффективный способ – предварительная обработка поверхности перед осадками. Это затруднит налипание снега и замедлит образование льда, а очистка дорожек станет намного легче.

Если же предварительная обработка не была проведена, можно наносить соль и после образования льда, хотя это будет менее эффективно.

Кроме того, перед применением соли важно очистить снег с поверхности, чтобы химическое действие было максимально результативным.

Отбрасывание снегаОчистка и посыпка солью делает дорожки более безопасными / Фото Pexels

Какую соль использовать

Существует несколько видов соли для борьбы со льдом, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • Каменная соль (хлорид натрия). Это самый доступный вариант, который является эффективным, но может повредить растительность и поверхности при частом использовании.

  • Хлорид кальция. Он является более безопасным для растений и эффективным при низких температурах. Однако его рекомендуется наносить тонким слоем.

  • Хлорид магния. Такая соль – самый безопасный вариант для растений и домашних животных. Она также работает при очень низких температурах.

Как правильно наносить соль

Применять соль стоит разумно, придерживаясь следующих рекомендаций, чтобы минимизировать вред для растений, поверхностей и домашних любимцев:

  • Используйте примерно одну чашку соли для подъездной дороги среднего размера.

  • Рассыпайте ее равномерным тонким слоем с помощью чашки или садовой лопаты.

  • Не превышайте необходимое количество, во избежание вреда для окружающей среды.

Кроме того, перед выпадением снега лучше накрывайте растения или создайте барьеры для их защиты от соли, а также заботьтесь о домашних любимцах – соль может раздражать кожу и лапы животных. Держите влажное полотенце возле дверей, чтобы вытирать их после прогулки.