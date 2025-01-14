Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, соль – это проверенное средство для этого, но ее использование требует определенных знаний и навыков. Как правильно посыпать свои дорожки солью, рассказываем далее.

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Почему соль работает

Обычная вода замерзает при 0°C, но раствор с солью может снижать температуру замерзания до -9°C или даже ниже, в зависимости от состава.

Такая химическая реакция препятствует образованию кристаллов льда, что и делает дорожки более безопасными для передвижения.

Когда лучше посыпать тротуары солью

Самый эффективный способ – предварительная обработка поверхности перед осадками. Это затруднит налипание снега и замедлит образование льда, а очистка дорожек станет намного легче.

Если же предварительная обработка не была проведена, можно наносить соль и после образования льда, хотя это будет менее эффективно.

Кроме того, перед применением соли важно очистить снег с поверхности, чтобы химическое действие было максимально результативным.

Очистка и посыпка солью делает дорожки более безопасными / Фото Pexels

Какую соль использовать

Существует несколько видов соли для борьбы со льдом, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Каменная соль (хлорид натрия). Это самый доступный вариант, который является эффективным, но может повредить растительность и поверхности при частом использовании.

Хлорид кальция. Он является более безопасным для растений и эффективным при низких температурах. Однако его рекомендуется наносить тонким слоем.

Хлорид магния. Такая соль – самый безопасный вариант для растений и домашних животных. Она также работает при очень низких температурах.

Как правильно наносить соль

Применять соль стоит разумно, придерживаясь следующих рекомендаций, чтобы минимизировать вред для растений, поверхностей и домашних любимцев:

Используйте примерно одну чашку соли для подъездной дороги среднего размера.

Рассыпайте ее равномерным тонким слоем с помощью чашки или садовой лопаты.

Не превышайте необходимое количество, во избежание вреда для окружающей среды.

Кроме того, перед выпадением снега лучше накрывайте растения или создайте барьеры для их защиты от соли, а также заботьтесь о домашних любимцах – соль может раздражать кожу и лапы животных. Держите влажное полотенце возле дверей, чтобы вытирать их после прогулки.