Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, это не беда, ведь существуют другие эффективные способы сделать тротуары более пригодными для передвижения. Чем еще можно воспользоваться, чтобы избежать риска травм зимой, рассказываем далее.

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Снеготаящие коврики

Снеготаящие коврики – это простой способ борьбы с гололедом, не требующий приложения никаких усилий. Они устанавливаются на дорожках и подключаются к электросети, а тепло, которое они выделяют, растапливает лед и снег. Хотя начальные затраты на такое оборудование могут быть значительными, этот метод в дальнейшем позволяет почти не отбрасывать снег, а также снижает расходы соли и песка.

Удобрение

Удобрение с высоким содержанием азота тоже может растапливать лед. Этот метод является более безопасным для растений и поверхностей, чем соль, и позволяет использовать то, что уже может быть в вашем хозяйстве.

Кофейная гуща

Кофейная гуща содержит азот, который снижает температуру таяния льда, а ее темный цвет поглощает солнечное тепло, ускоряя процесс. Кроме того, это еще один экологичный способ утилизировать органические отходы.

Бороться с гололедом можно различными средствами / Фото Freepik

Изопропиловый спирт

Спирт можно использовать для приготовления раствора для таяния льда: смешайте примерно 400 миллилитров спирта с чайной ложкой мыла для посуды и 15 литрами горячей воды. Это средство эффективно растапливать лед, но важно удалять остатки воды с дорожек, чтобы избежать повторного замерзания.

Сок сахарной свеклы

Сок свеклы снижает температуру таяния льда и снега. Он безопасен для асфальта, растений и домашних животных, но может оставлять пятна на бетоне, поэтому его нужно смывать после использования.

Уксус

Кислота в уксусе также эффективна для борьбы со льдом. Смесь равных частей уксуса и горячей воды поможет растопить лед, который потом можно убрать лопатой. Как и в случае со спиртом, нужно собрать воду, чтобы избежать нового льда.

Древесная зола

Зола из камина содержит калий, который медленно растапливает лед, а также добавляет сцепление на скользких поверхностях. Однако она может оставлять грязь, что подходит не всем.