Доступні ідеї для оновлення житла влітку: як покращити помешкання без зайвих витрат

Літо – пора сонця, тепла та відпочинку на природі. Але це також час, який власники можуть використати для оновлення своїх будинків.

Як пише 24 Канал з посиланням на Sample Board, існує безліч доступних способів зробити своє житло більш комфортним, сучасним та функціональним без значних фінансових витрат. Що можна втілити цього літа, розповідаємо далі.

До теми 7 оновлень будинку, які зараз можуть здаватися чудовими, але згодом є ризик пошкодувати

Оновлення стін

Новий колір здатний кардинально змінити атмосферу в приміщенні. Використання світлих відтінків зробить кімнату просторішою, а яскраві акценти додадуть характеру.

Швидкий спосіб створити стильний інтер’єр без значних витрат у цьому аспекті – фарбування та оновлення шпалер.

Покращення освітлення

Заміна старих ламп на LED, встановлення світлодіодних стрічок чи декоративних світильників – усе це способи додати затишку та стилю, а також зробити використання електрики більш ощадливим.

Освіження кухні без капітального ремонту

Оновлення фурнітури шаф та фарбування можуть значно покращити зовнішній вигляд меблів на кухні. Водночас оновити робочі поверхні та стільницю можна за допомогою клейкої плівки.

Оновлення ванної кімнати

Заміна душової насадки, оновлення дзеркала чи заміна силіконових швів – бюджетні варіанти покращення зручності та комфорту під час прийняття душу.

Літо – гарний час для ремонту / Фото Freepik

Реставрація меблів

Фарбування старих меблів чи перетяжка дадуть нове життя без зайвих витрат комодам, столам, шафам чи навіть м’яким меблям.

Декор і деталі

Картини та постери – оживлять інтер’єр і зроблять його унікальним, рослини додадуть затишку, а килимки та подушки – кольору й комфорту кімнатам.

Покращення екстер’єру

Фарбування вхідних дверей чи оновлення ґанку додасть свіжості зовнішньому вигляду будинку. Якщо до цього додати ще декоративні горщики з квітами або новий килимок, точно вийде зробити простір більш привабливим.

До слова, багато оновлень житла здатні зробити його не тільки більш привабливим та зручним, а й підвищити його рентабельність та ринкову вартість.