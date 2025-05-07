Перевірте, чи правильно ви робите: як часто потрібно мити та чистити унітаз

Регулярне чищення туалету важливе для запобігання утворенню бактерій та цвілі. Очевидно, що унітазом у домі користуються часто, тому і мити та чистити його потрібно нерідко.

Як часто слід мити та чистити унітаз – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Наскільки часто потрібно мити унітаз

Експерти рекомендують часто протирати зовнішню частину унітаза. Так, сидіння, ручку та зовнішню частину слід витирати щодня, якщо цим унітазом користуються дуже часто. Якщо це гостьовий санвузол, то це можна робити рідше.

Що стосується самої чаші унітаза, то її слід чистити щотижня. Це допоможе запобігти утворенню плям та розмноженню небезпечних мікробів.

Як ефективно почистити туалет

Чистка туалету може здаватися неприємним заняттям, однак його слід виконати. Насправді достатньо приділити цьому заняттю лише кілька хвилин свого вільного часу.

Спочатку варто нанести засіб для чищення унітаза з відбілювачем та залишити його на 5 хвилин, щоб він подіяв на будь-які плями та бруд. У цей час за допомогою антибактеріального засобу та серветки варто протерти зовнішню частину, починаючи з ручки та менш брудних частин та закінчуючи ніжкою унітаза та сидінням.

Після цього можна повернутися до самої чаші унітаза. За цей час засіб мав подіяти, тому за допомогою щітки варто очистити санвузол від усього забруднення.

До слова, для чищення унітаза можна скористатися не лише побутовою хімією, а й народними засобами. Так, усунути бруд, жовті смуги та накип можна за допомогою оцту, соди чи лимонної кислоти.

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