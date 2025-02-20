Дайте нове життя старим плінтусам: як їх демонтувати та на що можна перетворити

Найкращі проєкти з ремонту не лише оновлюють простір, а й дають можливість використати старі матеріали по-новому. Це дозволяє заощадити кошти та зробити інтер’єр більш оригінальним.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, старі плінтуси – один із таких прихованих скарбів: вони прості, функціональні та напрочуд універсальні. Замість того, щоб викидати їх під час реконструкції, варто розглянути варіанти їхнього повторного використання. Що можна зробити з плінтусів, розповідаємо далі.

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Як правильно демонтувати плінтус

Щоб безпечно зняти плінтус і не пошкодити стіни, вам знадобиться канцелярський ніж, шпатель, ломик або ригель.

Використовуючи канцелярський ніж, акуратно проріжте герметик між плінтусом і стіною.

Шпателем обережно підніміть край плінтуса, трохи відсуваючи його від стіни.

Вставте ломик у щілину та поступово відокремлюйте плінтус, рухаючись вздовж його довжини.

Якщо плінтус зафіксований цвяхами, витягніть їх молотком або спеціальним інструментом.

Заповніть залишені отвори на стіні шпаклівкою перед подальшими роботами.

Як зняти плінтус: дивіться відео

Креативні способи використання старих плінтусів

Якщо дизайн старих плінтусів вам подобається, їх можна просто оновити – пофарбувати або покрити лаком і встановити в іншій кімнаті.

В інших випадках зі старих плінтусів можна зробити оригінальні рамки. Для цього наріжте матеріал під кутом 45 градусів, склейте частини та пофарбуйте у бажаний колір.

Також плінтуси можна використати як декоративну вагонку, розмістивши їх у вигляді прямокутних панелей на стінах. Це додасть приміщенню елегантного вигляду.

Крім того, вузькі дерев'яні планки чудово підходять для виготовлення декоративних поличок. Достатньо закріпити їх на стіні та додати невеликі кріплення.

Якщо ж ви займаєтесь реставрацією меблів, плінтуси можна використати як оригінальні декоративні вставки на шафах чи комодах.