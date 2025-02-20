Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, старые плинтусы – одно из таких скрытых сокровищ: они простые, функциональные и удивительно универсальные. Вместо того, чтобы выбрасывать их во время реконструкции, стоит рассмотреть варианты их повторного использования. Что можно сделать из плинтусов, рассказываем далее.

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Как правильно демонтировать плинтус

Чтобы безопасно снять плинтус и не повредить стены, вам понадобится канцелярский нож, шпатель, ломик или ригель.

Используя канцелярский нож, аккуратно прорежьте герметик между плинтусом и стеной.

Шпателем осторожно приподнимите край плинтуса, немного отодвигая его от стены.

Вставьте ломик в щель и постепенно отделяйте плинтус, двигаясь вдоль его длины.

Если плинтус зафиксирован гвоздями, вытащите их молотком или специальным инструментом.

Заполните оставшиеся отверстия на стене шпаклевкой перед дальнейшими работами.

Как снять плинтус: смотрите видео

Креативные способы использования старых плинтусов

Если дизайн старых плинтусов вам нравится, их можно просто обновить – покрасить или покрыть лаком и установить в другой комнате.

В других случаях из старых плинтусов можно сделать оригинальные рамки. Для этого нарежьте материал под углом 45 градусов, склейте части и покрасьте в желаемый цвет.

Также плинтусы можно использовать как декоративную вагонку, разместив их в виде прямоугольных панелей на стенах. Это придаст помещению элегантный вид.

Кроме того, узкие деревянные планки прекрасно подходят для изготовления декоративных полочек. Достаточно закрепить их на стене и добавить небольшие крепления.

Если же вы занимаетесь реставрацией мебели, плинтусы можно использовать как оригинальные декоративные вставки на шкафах или комодах.