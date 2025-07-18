Як захистити килим від вицвітання на сонці: поради для довговічності
- Використовуйте штори, жалюзі або тонувальні плівки для захисту килима від сонячного вицвітання.
- Додавайте декоративні килимки поверх основного покриття та регулярно чистьте килим для довговічності.
Світлі кімнати з великою кількістю природного світла створюють затишок і тепло в домі. Проте сонячні промені можуть стати серйозною загрозою для вашого інтер’єру – особливо для килимів.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, під дією ультрафіолету колір килима з часом тьмяніє, а його волокна стають крихкими. Як зберегти килим м’яким і яскравим надовго, розповідаємо далі.
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Як зберегти килим від сонця?
Використовуйте віконні штори або жалюзі
Один із найпростіших способів захистити килим – обмежити потрапляння прямих сонячних променів:
- встановіть штори або жалюзі;
- тримайте їх закритими у найсонячніші години дня;
- у кімнатах із сильним сонячним світлом використовуйте штори щільного затінення.
Якщо ви хочете залишати приміщення світлим — відкривайте штори, коли перебуваєте вдома, і закривайте їх перед виходом.
Використовуйте тонувальні плівки для вікон
Ще один ефективний спосіб – захист вікон від ультрафіолету:
- енергоефективні вікна допоможуть відфільтрувати небажане сонячне випромінювання;
- для бюджетного варіанту підійдуть спеціальні плівки, які клеяться на скло та блокують більшість ультрафіолетових променів.
Тонування допомагає не лише зберегти килим яскравим, а й підтримувати комфортну температуру в кімнаті.
Додавайте килими поверх основного покриття
Захисний лайфхак – використання додаткових декоративних килимків. Їх простіше та дешевше замінити, ніж повністю оновлювати килимове покриття;
Крім того, вони додають стилю кімнаті й захищають основне покриття в найбільш сонячних зонах.
Однак не забувайте періодично змінювати або переставляти їх місцями, щоб уникнути помітного вицвітання на окремих ділянках.
Регулярно чистьте килим
Чистий килим виглядає яскравішим і краще протистоїть сонячному світлу:
- сезонне парове чищення допомагає освіжити колір;
- професійна чистка декілька разів на рік підтримує привабливий вигляд килима;
- за бажанням можна замовити додаткову обробку захисними засобами під час професійного чищення;
Також існують сонцезахисні спреї для догляду за килимами, які можна використовувати самостійно після чищення.
До слова, щоб килим залишався красивим, м’яким і яскравим значно довше, варто розібратися, чи можна використовувати ручний пароочисник для усунення плям на ньому.