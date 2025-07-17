Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, такий метод підходить для видалення багатьох поширених плям, зокрема кави, чаю, залишків їжі чи жирних забруднень. Однак є й винятки, коли парова чистка може зашкодити килиму або не дати бажаного результату. Як правильно користуватись ручним пароочисником, розповідаємо далі.

До теми Як правильно використовувати мийку під тиском: поради, щоб не зіпсувати дім

Коли варто та не варто використовувати пароочисник?

Ручний пароочисник – не така потужна техніка, як вертикальні моделі, тому зі старими або сильними плямами він може не впоратись.

Крім того, є типи плям, для яких пароочисник не рекомендується використовувати. Це плями від крові, чорнила, барвників або фарби. Пара і волога можуть закріпити ці забруднення у волокнах килима або зробити їх більш помітними.

Натомість застосовувати цю техніку можна для свіжих плям їжі, напоїв, слідів домашніх тварин та загального освіження килима.

Водночас завжди дотримуйтесь інструкцій виробника і спершу тестуйте мийний розчин на непомітній ділянці.

Як чистити килим ручним пароочисником?

Попереднє прибирання. Промокніть свіжу пляму паперовим рушником – не розтирайте, щоб не рознести забруднення.

Видаліть затверділі залишки ножем для масла.. Для жирних плям насипте харчову соду, почекайте кілька хвилин і пропилососьте.

Пропилососьте всю ділянку, щоб зібрати сухий бруд перед паровою чисткою.

Попередня обробка плям. Для органічних плям (кава, вино, соуси) використовуйте засоби на основі кисню. Для жирних плям підійде розчинник для килимів або засіб для миття посуду. Дайте засобу подіяти кілька хвилин перед чищенням парою.

Очищення парою. Заправте пароочисник чистою водою з мийним засобом, якщо потрібно. Розпиліть воду на пляму, натиснувши кнопку подачі пари. Повторно пройдіться по ділянці, щоб витягнути воду з килима. За потреби повторіть кілька проходів, поки пляма не зникне.

Дайте килиму повністю висохнути перед використанням.

На що звернути увагу?

Уникайте надмірного намокання, щоб плями не розтеклися.

Також після очищення провітріть приміщення та дайте килиму висохнути природним шляхом.

Водночас для стійких або старих плям краще звернутись до професіоналів.

До слова, подібна техніка підходить далеко не для всього. Так, є 8 речей, які ніколи не слід чистити пароочисником.