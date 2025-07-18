Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, під дією ультрафіолету колір килима з часом тьмяніє, а його волокна стають крихкими. Як зберегти килим м’яким і яскравим надовго, розповідаємо далі.

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Як зберегти килим від сонця?

Використовуйте віконні штори або жалюзі

Один із найпростіших способів захистити килим – обмежити потрапляння прямих сонячних променів:

встановіть штори або жалюзі;

тримайте їх закритими у найсонячніші години дня;

у кімнатах із сильним сонячним світлом використовуйте штори щільного затінення.

Якщо ви хочете залишати приміщення світлим — відкривайте штори, коли перебуваєте вдома, і закривайте їх перед виходом.

Використовуйте тонувальні плівки для вікон

Ще один ефективний спосіб – захист вікон від ультрафіолету:

енергоефективні вікна допоможуть відфільтрувати небажане сонячне випромінювання;

для бюджетного варіанту підійдуть спеціальні плівки, які клеяться на скло та блокують більшість ультрафіолетових променів.

Тонування допомагає не лише зберегти килим яскравим, а й підтримувати комфортну температуру в кімнаті.

Сонце може зіпсувати килим / Фото Freepik

Додавайте килими поверх основного покриття

Захисний лайфхак – використання додаткових декоративних килимків. Їх простіше та дешевше замінити, ніж повністю оновлювати килимове покриття;

Крім того, вони додають стилю кімнаті й захищають основне покриття в найбільш сонячних зонах.

Однак не забувайте періодично змінювати або переставляти їх місцями, щоб уникнути помітного вицвітання на окремих ділянках.

Регулярно чистьте килим

Чистий килим виглядає яскравішим і краще протистоїть сонячному світлу:

сезонне парове чищення допомагає освіжити колір;

професійна чистка декілька разів на рік підтримує привабливий вигляд килима;

за бажанням можна замовити додаткову обробку захисними засобами під час професійного чищення;

Також існують сонцезахисні спреї для догляду за килимами, які можна використовувати самостійно після чищення.

До слова, щоб килим залишався красивим, м’яким і яскравим значно довше, варто розібратися, чи можна використовувати ручний пароочисник для усунення плям на ньому.