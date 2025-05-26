Як зберегти плитку у ванній новою: 4 головні кроки

Свіжоукладена плитка у ванній кімнаті – це задоволення для ока. Вона блищить, виглядає доглянуто і створює відчуття чистоти. Але підтримувати цей вигляд надовго – завдання не з легких.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, волога, мильна піна, бруд і часте використання ванної швидко залишають свій слід. Аби плитка не втратила блиск, важливо дотримуватись правильного догляду. Як зберегти плитку у ванній кімнаті в ідеальному стані, розповідаємо далі.

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Герметизація – обов’язкова щороку

Плитка з натурального каменю (мармур, травертин, вапняк) пориста, тому вбирає воду, бруд і мильні залишки. Щоб цього уникнути, варто герметизувати плитку щонайменше раз на рік. Особливо це важливо для душової кабіни, яка щоденно піддається впливу вологи та засобів для догляду.

Жодних кислот і "домашніх" засобів

Засоби на основі оцту, лимонного соку або інших кислотних компонентів можуть зруйнувати поверхню плитки або повністю зняти захисний герметик. Навіть одне застосування неправильного засобу – і герметизацію доведеться проводити заново. Використовуйте лише спеціалізовані засоби, призначені саме для вашого типу плитки.

Плитка чутлива до догляду / Фото Freepik

Уникайте абразивів

Порошкові або гелеві засоби, жорсткі щітки й губки подряпають плитку. У мікроподряпинах накопичується бруд, якого майже неможливо позбутися.

Якщо пляма не виводиться – краще звернутися до професіоналів, ніж поглиблювати пошкодження.

Мийте підлогу правильно

Не мочіть швабру дощенту – ви лише розмазуєте бруд по поверхні та втираєте його в затирку. Швабра має бути вологою настільки, щоб підняти крихту хліба.

Міняйте воду у відрі, щойно вона стає каламутною, і використовуйте кілька насадок, чергуючи їх під час прибирання.

До речі, щоб плитка мала охайний вигляд, періодично варто проводити ремонт затирки, якщо виникає така потреба.