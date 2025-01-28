Як заощадити кондиціонер під час прання: простий лайфхак з серветками
- Лайфхак з целюлозними серветками дозволяє економити кондиціонер для білизни під час прання.
- Серветки просочують кондиціонером, а потім кладуть їх у барабан пральної машини для інтенсивнішого аромату.
Щоб білизна мала гарний та свіжий запах, під час прання використовують кондиціонер. Однак для дійсно гарного ефекту його потрібно чимало.
Як заощадити кондиціонер та використовувати його з розумом, щоб речі мали приємний запах якомога довше, розповідає 24 Канал.
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Як заощадити кондиціонер
Щоб не витрачати багато кондиціонера під час прання, а білизна зберігала свіжий аромат якомога довше, можна скористатися лайфхаком з целюлозними серветками.
Одну таку серветку варто розрізати на невеликі прямокутні шматочки та скласти у контейнер з кришкою.
Далі туди слід налити два ковпачки кондиціонера та залишити серветки на ніч, щоб вони гарно просочилися.
Як економити кондиціонер: дивіться відео
Після цього їх можна використовувати для прання, кладучи по 2 серветки у барабан.
Так, розхід кондиціонера буде зовсім мінімальним, а білизна пахнутиме натомість інтенсивніше.
До речі, після прання ті ж серветки можна покласти назад у контейнер, аби вони продовжили всотувати кондиціонер. Їх можна буде повторно використати під час наступної процедури.