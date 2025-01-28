Як заощадити кондиціонер під час прання: простий лайфхак з серветками

Щоб білизна мала гарний та свіжий запах, під час прання використовують кондиціонер. Однак для дійсно гарного ефекту його потрібно чимало.

Як заощадити кондиціонер та використовувати його з розумом, щоб речі мали приємний запах якомога довше, розповідає 24 Канал.

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Як заощадити кондиціонер

Щоб не витрачати багато кондиціонера під час прання, а білизна зберігала свіжий аромат якомога довше, можна скористатися лайфхаком з целюлозними серветками.

Одну таку серветку варто розрізати на невеликі прямокутні шматочки та скласти у контейнер з кришкою.

Далі туди слід налити два ковпачки кондиціонера та залишити серветки на ніч, щоб вони гарно просочилися.

Як економити кондиціонер: дивіться відео

Після цього їх можна використовувати для прання, кладучи по 2 серветки у барабан.

Так, розхід кондиціонера буде зовсім мінімальним, а білизна пахнутиме натомість інтенсивніше.

До речі, після прання ті ж серветки можна покласти назад у контейнер, аби вони продовжили всотувати кондиціонер. Їх можна буде повторно використати під час наступної процедури.