Аби не було плям та пошкоджень: як правильно мити дерев'яну підлогу

Якщо ви коли-небудь дивилися передачі про ремонт будинків, то знаєте, що паркетні підлоги є однією з найцінніших частин інтер’єру. Однак, як і будь-яка інша підлога, вони потребують ретельного догляду, адже щодня піддаються впливу пилу, бруду, розливів і слідів від домашніх тварин.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, на відміну від ламінату, лінолеуму, килимового покриття чи кам’яного, паркет вимагає особливого догляду. Як вимити таку підлогу, розповідаємо далі.

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Як часто потрібно глибоко чистити дерев’яну підлогу

Регулярний догляд за паркетом допомагає зберегти його вигляд і продовжити термін служби. Зони з високим трафіком необхідно пилососити або витирати пиловою шваброю щодня. Розливи та плями потрібно усувати відразу, щоб уникнути їх вбирання.

Натомість повноцінне миття підлоги вологою шваброю рекомендується робити кожні кілька місяців. Деревина є більш пористим матеріалом, тому її контакт з вологою не може бути частин.

Що варто врахувати перед початком прибирання

Перед тим як приступити до глибокого очищення, важливо уникати певних помилок. Експерти радять:

Не використовувати абразивні мийні засоби, оскільки вони можуть подряпати поверхню. Найкращим вибором для очищення буде м’яка суміш мила та води.

Не застосовувати лужні речовини, такі як нерозбавлений оцет, які можуть спричинити потьмяніння покриття.

Часто мити дерев'яну підлогу не варто / Фото Freepik

Якщо ви все ж використовуєте оцет, розбавте його водою у пропорції 50/50.

Уникати надмірного зволоження, щоб не пошкодити деревину та не спровокувати деформацію.

Покрокова інструкція з глибокого очищення паркету

Почніть з очищення поверхні від пилу та дрібного сміття за допомогою пилової швабри або пилососа. Якщо використовуєте пилосос, налаштуйте його відповідно для роботи з підлогою, щоб уникнути подряпин.

Далі змочіть ганчірку у теплій воді, добре відтисніть та протріть підлогу. Можна використати спеціальний засіб для чищення дерев’яних підлог. Головне правило – мінімум вологи.

Після миття протріть підлогу м’якою тканиною, щоб видалити зайву вологу та уникнути пошкоджень.

Наостанок огляньте поверхню на наявність стійких плям. Використовуйте шпатель для дбайливого видалення забруднень між дошками. Додатково можна застосувати антибактеріальний засіб для дезінфекції.