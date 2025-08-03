Посудомийна машина – одна з найбільш зручних помічниць на кухні. Проте завантажити й увімкнути – не завжди найкраща стратегія.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, щоб посуд справді сяяв чистотою, потрібно знати кілька важливих правил: від правильного розміщення столових приборів до вибору мийних засобів і догляду за самою машиною. Як уникнути типових помилок, розповідаємо далі.

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З чого почати: мийний засіб та інструкція

Найперше – уважно прочитайте інструкцію до вашої моделі посудомийної машини. Виробники часто вказують особливості завантаження, температурні режими та застереження.

Також варто радить інвестувати в якісний мийний засіб.

Ще один корисний хід – ополіскувач. Він допомагає краплям води скочуватися з посуду, запобігає утворенню розводів і прискорює висихання.

Як правильно завантажувати столове приладдя?

Одна з найпоширеніших дилем: чи повинні вилки, ложки й ножі дивитися догори чи донизу?

Експерти рекомендують розміщувати столове приладдя ручками догори, а гострими частинами донизу. Це не лише безпечніше (особливо якщо в домі є діти), а й гігієнічніше. Так ви не торкаєтесь робочих поверхонь руками, коли виймаєте посуд.

Ще одна порада – не кладіть усі ложки разом: вони можуть злипнутися й погано вимитися. Змішуйте типи приладдя у кошику.

Ножі, срібло й дорогий посуд

Кухонні ножі (крім ножів для масла) краще мити вручну. Постійне миття в посудомийній машині притуплює лезо.

Посріблені прибори водночас можна мити в машині, якщо використовуєте делікатний мийний засіб і розміщуєте їх окремо.

Натомість фарфор і старовинні тарілки варто мити вручну, особливо якщо на них є розпис або позолота.

До слова, про це мало хто знає, але є окрема функція посудомийної машини, яка допомагає легко мити келихи.