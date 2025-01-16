Як захистити дерев'яну підлогу від подряпин: простий лайфхак зі звичайною губкою

Дерев'яна підлога – це краса і розкіш, але вона потребує особливого догляду, щоб зберегти свій первісний вигляд.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одним із головних викликів є уникнення подряпин та потертостей, які можуть виникнути через меблі. Як ефективно захистити підлогу від цього та продовжити її довговічність за допомогою простого лайфхаку, розповідаємо далі.

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Як захистити підлогу від подряпин

Важкі меблі можуть серйозно пошкодити деревину на підлозі, залишаючи подряпини, які потім складно або неможливо виправити. Найкращий спосіб уникнути цього – використовувати протектори для ніжок меблів. Однак готові накладки часто зісковзують, що змушує шукати інші рішення.

Простим виходом тут буде перепрофілювання старої губки – недорогий і зручний спосіб уникнути подряпин. Окрім захисту дерев'яної підлоги, губка також допоможе зменшити шум від руху меблів.

Усе, що потрібно зробити, аби скористатися цим способом, – це взяти звичайну губку для миття посуду, ножиці та міцний клей.

Як за допомогою губки захистити підлогу: дивіться відео

Далі покладіть ніжку меблів на губку, обведіть її маркером, щоб забезпечити точність, та виріжте губку відповідно до контуру.

Після цього переконайтеся, що м'яка сторона губки звернена до підлоги. Нанесіть міцний клей на ніжку меблів і прикріпіть вирізану губку.

Тепер зачекайте, щоб клей висох, і можна ставити та вільно пересувати ваші меблі.

Водночас пам'ятайте, що навіть якщо під меблями є така накладка, завжди краще підіймати їх під час переміщення, а не ковзати. Це допоможе уникнути додаткового навантаження на деревину.