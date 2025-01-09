Як пише 24 Канал з посиланням на wood.group.ua, враховуючи це, не всі популярні кольори підлог є вдалим рішенням. Які відтінки краще обирати, щоб зменшити видимість бруду, розповідаємо далі.

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На якій підлозі бруд найменш помітний

Найбільш популярними кольорами для дизайну підлоги є чорний, білий, сірий та коричневі тони. Однак не всі з них є практичними у питаннях прибирання.

До прикладу, як пояснюють фахівці, на чорній підлозі чудово видно усі подряпини, пил та навіть жирні плями. Те ж саме стосується й білої – її, ймовірно, доведеться мити не один раз на день.

На якій підлозі найменше видно бруд: дивіться відео

Водночас сірий та його відтінки вже є кращим рішенням. На такій підлозі все ще видно бруд при яскравому світлі, але так часто мити, як білу, її не доведеться, хоча виглядатиме це покриття не менш стильно.

Натомість підлога у коричневих відтінках, а саме виготовлена з деревини мербау чи у кольорі горіха, буде найбільш вдалим вибором.

На першій будуть помітні світлі плями, але пил та подряпини побачити вже буде фактично неможливо. А на другій, горіховій, весь пил та бруд буде замаскований. Підлогу у цьому кольорі можна буде мити хоч раз на місяць.