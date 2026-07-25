Красиве портфоліо – ще не все: як знайти дизайнера, який не зіпсує ремонт

Вибір дизайнера інтер'єру – одне з найважливіших рішень під час ремонту. Саме від цієї людини часто залежить, чи буде квартира не лише красивою, а й комфортною для життя. Однак гарне портфоліо – далеко не єдине, на що варто звернути увагу.

Львів'янка Наталія, яка разом із чоловіком зробила свій перший ремонт у новобудові, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як вони знайшли дизайнера та за якими ознаками зрозуміли, що перед ними справжній професіонал.

На що варто звернути увагу під час вибору дизайнера?

Перше враження має значення

За словами Наталії, їхнє знайомство з дизайнером відбулося майже випадково, однак уже перша зустріч переконала подружжя, що вони мають справу з фахівцем. Вона згадує, що дизайнер не обмежився коротким оглядом квартири. Він одразу дістав лазерний далекомір, почав виконувати заміри, перевіряти рівність стін і уважно вивчати всі особливості приміщення. Саме такий підхід справив найбільше враження.

Вже на першій зустрічі він справив хороше враження. Прийшов не просто подивитися квартиру, а одразу взяв лазерний далекомір, почав усе вимірювати, перевіряти рівність стін, дивитися всі особливості приміщення,

– розповідає Наталія.

Хороший дизайнер не боїться заперечити

Під час обговорення майбутнього ремонту дизайнер уважно вислуховував усі побажання власників квартири. Але, як каже Наталія, він не погоджувався з кожною їхньою ідеєю лише заради того, щоб догодити клієнтам. Якщо бачив більш практичне або естетично вдале рішення, пояснював свої аргументи та пропонував альтернативу.

Також радив сучасні матеріали й звертав увагу на рішення, від яких краще відмовитися. На думку власниці квартири, саме це стало однією з головних переваг співпраці.



Як обрати дизайнера інтер'єру / Фото Pexels

Спілкування не менш важливе, ніж портфоліо

Наталія радить насамперед зрозуміти, чи комфортно вам працювати з дизайнером. Адже ремонт триває кілька місяців, а інколи й довше, тому взаєморозуміння та відкрите спілкування мають велике значення. Вона також рекомендує звернути увагу на поведінку дизайнера під час першого огляду квартири.

Варто звернути увагу, як дизайнер поводиться вже на першому огляді квартири: чи уважно все вивчає, чи ставить запитання, чи пропонує свої ідеї,

– радить вона.

Обов'язково перегляньте реалізовані проєкти

Ще одна порада Наталії – не обмежуватися красивими візуалізаціями. За її словами, фото вже реалізованих квартир набагато краще демонструють стиль роботи дизайнера, його увагу до деталей та якість виконання проєктів. Саме вони допомагають зрозуміти, чи відповідає підхід спеціаліста вашим очікуванням.

На що ще варто звернути увагу?

Окрім порад Наталії, перед вибором дизайнера варто врахувати ще кілька моментів:

попросіть показати не лише готові фото, а й креслення або приклади робочої документації – це покаже, наскільки детально спеціаліст опрацьовує проєкти;

уточніть, що саме входить у вартість послуг: лише дизайн-проєкт чи також авторський нагляд, підбір матеріалів і супровід ремонту;

дізнайтеся, чи має дизайнер перевірених майстрів і постачальників, адже це може значно спростити процес ремонту;

зверніть увагу на відгуки клієнтів, особливо тих, чиї проєкти вже повністю реалізовані.

Головне – знайти не просто дизайнера, а партнера Досвід Наталії показує, що хороший дизайнер – це не людина, яка лише створює красиві картинки. Це фахівець, який уважно слухає замовника, пропонує практичні рішення, допомагає уникнути помилок і думає про те, наскільки комфортною квартира буде в повсякденному житті.