Як надовго зберегти шторку для душу чистою: метод, що справді працює

Підтримувати дім у чистоті – завдання, що не має кінця. Навіть якщо ви ретельно миєте кожен куточок, усе однаково з часом забруднюється.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, є речі, які здаються майже неможливими для догляду – наприклад, шторки для душу. Вони миттєво знову вкриваються плямами, цвіллю та водяними слідами, щойно ви закінчуєте прибирання. Як зберегти їх чистими, розповідаємо далі.

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Простий лайфхак для чистоти шторки у душі

Є несподівано просте, але дієве рішення – прати шторку в пральній машині.

Просто покладіть її до барабана пральної машини, додайте невелику кількість мийного засобу та трохи відбілювача. Запустіть делікатний режим із прохолодною водою.

У результаті завіса для душу буде чистою та не потребуватиме особливих зусиль для миття кожного разу.

До речі, до прання можна додати кілька старих рушників. Вони діють як м’яка щітка, допомагаючи видалити накопичення бруду та мильного нальоту з поверхні штори.

Цей метод добре підходить для пластикових, вінілових і тканинних штор, стійких до засобів для прання. Якщо ж ваша шторка яскраво розфарбована або має візерунок і не є стійкою, варто бути обережними – можна зіпсувати вигляд тканини.

До слова, шторка для душу – не єдина складна для очищення річ у ванній. Почистити душову лійку також буває непросто, якщо не знати про лайфхак з оцтом.