Як правильно та безпечно почистити жалюзі: повний гайд

Жалюзі – одна з тих речей у домі, про які легко забути під час прибирання. Ми щодня дивимось у вікна, дбайливо обираємо штори, але часто не помічаємо, як на ламелях жалюзі накопичується пил, бруд і навіть плями.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насправді ці елементи інтер’єру справно виконують роль пилових магнітів. Як їх очистити без зайвих зусиль і шкоди для матеріалів, розповідаємо далі.

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Як часто слід чистити жалюзі

Фахівці рекомендують витирати пил щотижня або хоча б раз на два тижні. Повне чищення можна проводити рідше – залежно від рівня забруднення. Регулярне прибирання не лише полегшує життя, а й продовжує термін служби жалюзі.

Як видалити пил з жалюзі

Для легкого очищення вам знадобляться: серветка з мікрофібри або щітка для пилу, насадка-щітка для пилососа, драбина, якщо жалюзі встановлені високо.

Першим кроком закрийте жалюзі й протріть обидві сторони мікрофібровою ганчіркою або пилососом.

Відкрийте жалюзі під іншим кутом і повторіть. Також не забудьте про верхній механізм.

Якщо ж тільки цим не обійтись, настав час для більш ґрунтовного миття. Жалюзі можна зняти й замочити у ванні з теплою водою та засобом для миття посуду або оцтом. Також можна промити їх водою зі шланга надворі.

Таким чином ви повністю очистите свої аксесуари й вони будуть слугувати ще довгі роки, не створюючи додаткового забруднення вдома.

До речі, якщо ваші жалюзі встановлені на розсувних скляних дверях, їх можна замінити більш практичною альтернативою.