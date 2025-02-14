Підготовка саду до весни: 8 робіт, які обов'язково слід виконати

Зима добігає кінця, й вже за кілька тижнів природа почне оживати. На клумбах з'являтимуться перші квіти, дерева виходитимуть зі стану спокою, а зелена трава знову буятиме на газонах. Часу залишилося не так багато, тому деякі роботи варто виконати вже зараз.

Як підготувати сад до весни – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Прибирання клумб

Зимове опале листя, гілки та сміття заважатимуть росту весняних квітів, тому важливо очистити клумби. Проліски, нарциси, тюльпани прокидаються дуже швидко, тому для перших весняних рослин варто створити сприятливі умови.

Не викидайте все листя

Однак з прибиранням варто бути обережними, адже у ньому може зимувати багато комах, бджіл чи навіть метеликів. Садівники рекомендують прибирати листя лише на важливих ділянках, до прикладу, у місцях росту перших квітів чи з садових доріжок. Водночас не такі помітні ділянки можуть залишатися з листям, поки не стане тепліше.

У саду варто залишити трохи листя / Фото Unsplash

Додавання мульчі

Квіти потребують захисту, тому навколо цибулин потрібно розсипати шар мульчі. Вона допоможе ґрунту утримувати вологу та сприятиме росту рослин, захищаючи його від шкідників.

Будиночки для птахів

Сад потребує запилювачів, тому варто подбати про нові будиночки для птахів та метеликів. Птахи будуть позбуватися шкідників, а метелики дбатимуть про квіти і запилюватимуть їх.

Навесні у саду слід оновити годівнички / Фото Unsplash

Обрізка садових кущів

Обрізка садових кущів стимулює ріст і запобігає хворобам. Крім того, обрізка дозволяє контролювати форму та розмір рослин, щоб вони відповідали естетичному вигляду ландшафту.

Варто пам'ятати, що перед обрізкою слід переконатися, чи дійсно можна зараз обрізати рослини. Якщо немає застережень від садівників, то зрізати гілки потрібно під кутом 45 градусів.

Розпушування газону

Після зимового сну газон потребує циркуляції повітря. Для цього варто розпушити ґрунт, аби коріння газону отримали кисень, який необхідний для різних мікроорганізмів і комах, які сприяють здоров’ю ґрунту.

Розпушування газону – обов'язкова процедура навесні / Фото Unsplash

Видалення бур'янів

Якщо в саду лишилися минулорічні бур'яни, то їх варто видалити до того, як рослини почнуть активний ріст. Річ у тім, що такі рослини забиратимуть поживні речовини з квітів, кущів та дерев, тому не варто зволікати з їхнім видаленням.

Посадка нових рослин

Рання весна – найкращий час для посадки нових рослин. Важливо дотримуватися інструкцій та пам'ятати, що неочікувані весняні заморозки можуть нашкодити квітам чи кущам.