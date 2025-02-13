Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, на відміну від багаторічних рослин, такі квіти для зрізання до того ж не вимагають багато часу та догляду. Які ж види для домашнього саду обрати, розповідаємо далі.
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Азійська лілія
Азійські лілії одні з перших зацвітають кожного року. Вони доступні в різних кольорах – білому, оранжевому, жовтому, рожевому та червоному. Головна їхня особливість – відсутність запаху, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто не любить сильні аромати.
Півонія
Півонії – одні з найулюбленіших і найпопулярніших квітів для букетів у світі. Вони бувають одно- та двоквіткові, а зрізані у бруньці можуть стояти у вазі понад тиждень.
Декоративна цибуля
Ці квіти зачаровують відтінками фіолетового кольору та різноманітністю розмірів. Вони стійкі до дрібних шкідників і погодних умов, що робить їх чудовим вибором для будь-якого саду.
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Ранункулюс
Ця популярна квітка для зрізання, що радує око ефектними бутонами. Однак її цибулини слід замочувати перед посадкою, щоб отримати найкращий результат.
Цинія
Цинії – це квіти, які починають цвісти вже через 60 днів після посадки, тож вони швидко зможуть радувати око в саду та у букетах. До того ж вони приваблюють метеликів, що додає саду особливого шарму.
Жоржина
Жоржини – справжня окраса будь-якого саду. Вони бувають різних форм і розмірів та ідеально підходять для зрізання.
Ротики садові
Ця квітка чудово росте в прохолодну погоду. Вона швидко виростає після м'якої зими та створює гарні композиції у весняних і літніх букетах.