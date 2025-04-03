Як полагодити пробку у ванній: поради для самостійного ремонту

Пробка у ванній кімнаті є важливим, але часто недооціненим елементом сантехнічної системи. Вона виконує не лише функцію блокування води, а й допомагає запобігти потраплянню сміття, такого як волосся чи ватяні кульки, у зливний отвір.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, щоб пробка раковини працювала належним чином, її необхідно регулярно чистити та за потреби ремонтувати або замінювати. Як це зробити самотужки, розповідаємо далі.

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Як визначити тип пробки

Перед очищенням та ремонтом пробки потрібно визначити її тип. Існують:

Традиційні пробки з поворотним стрижнем, подовжувачем і підйомною штангою.

Універсальні висувні пробки з внутрішнім пружинним механізмом, які відкриваються/закриваються натисканням.

Щоб дізнатися, який тип у вас, спробуйте знайти підйомний стрижень за змішувачем або між ручками. Якщо його немає, найімовірніше, у вас висувна пробка.

Етапи очищення та заміни пробки

Демонтаж пробки.

Для універсальної пробки – відкрийте її та витягніть.

Для традиційної пробки – стисніть пружинний затискач, від’єднайте подовжувач і поворотний стрижень, відкрутіть поворотну гайку та витягніть пробку.

Як очистити пробку у ванній: дивіться відео

Очищення та перевірка деталей.

Використовуйте м'яку щітку та мийний розчин або оцет. Перевірте деталі на знос і пошкодження. Якщо пробка не закривається щільно або вода повільно стікає, можливо, її потрібно замінити.

Заміна зношених деталей або встановлення нової пробки.

Якщо деталі пошкоджені, купіть аналогічні запасні частини.

Для заміни пробки нанесіть тонкий шар сантехнічної шпаклівки на ущільнення та встановіть вузол у зливний отвір.

Зворотне складання пробки.

Встановіть дренажний вузол.

Підключіть пробку до поворотного та підйомного стрижнів.

Закріпіть всі гайки та прокладки.

Перевірка на витоки.

Наповніть ванну водою та перевірте герметичність пробки.

Якщо вода протікає, потрібно краще затягнути гайки або замінити прокладки.

До слова, доглядати слід не тільки за ванною. Також важливо запобігати засміченню раковини на кухні, інакше вона може вийти з ладу.