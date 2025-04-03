Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, чтобы пробка раковины работала должным образом, ее необходимо регулярно чистить и при необходимости ремонтировать или заменять. Как это сделать самостоятельно, рассказываем далее.

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Как определить тип пробки

Перед очисткой и ремонтом пробки нужно определить ее тип. Существуют:

  • Традиционные пробки с поворотным стержнем, удлинителем и подъемной штангой.

  • Универсальные выдвижные пробки с внутренним пружинным механизмом, которые открываются/закрываются нажатием.

Чтобы узнать, какой тип у вас, попробуйте найти подъемный стержень за смесителем или между ручками. Если его нет, вероятнее всего, у вас выдвижная пробка.

Этапы очистки и замены пробки

  • Демонтаж пробки.

Для универсальной пробки – откройте ее и извлеките.

Для традиционной пробки – сожмите пружинный зажим, отсоедините удлинитель и поворотный стержень, открутите поворотную гайку и вытащите пробку.

Как очистить пробку в ванной: смотрите видео

  • Очистка и проверка деталей.

Используйте мягкую щетку и моющий раствор или уксус. Проверьте детали на износ и повреждения. Если пробка не закрывается плотно или вода медленно стекает, возможно, ее нужно заменить.

  • Замена изношенных деталей или установка новой пробки.

Если детали повреждены, купите аналогичные запасные части.

Для замены пробки нанесите тонкий слой сантехнической шпаклевки на уплотнение и установите узел в сливное отверстие.

  • Обратная сборка пробки.

Установите дренажный узел.

Подключите пробку к поворотному и подъемному стержням.

Закрепите все гайки и прокладки.

  • Проверка на утечки.

Наполните ванну водой и проверьте герметичность пробки.

Если вода протекает, нужно лучше затянуть гайки или заменить прокладки.

К слову, ухаживать следует не только за ванной. Также важно предотвращать засорение раковины на кухне, иначе она может выйти из строя.