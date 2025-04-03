Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, чтобы пробка раковины работала должным образом, ее необходимо регулярно чистить и при необходимости ремонтировать или заменять. Как это сделать самостоятельно, рассказываем далее.

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Как определить тип пробки

Перед очисткой и ремонтом пробки нужно определить ее тип. Существуют:

Традиционные пробки с поворотным стержнем, удлинителем и подъемной штангой.

Универсальные выдвижные пробки с внутренним пружинным механизмом, которые открываются/закрываются нажатием.

Чтобы узнать, какой тип у вас, попробуйте найти подъемный стержень за смесителем или между ручками. Если его нет, вероятнее всего, у вас выдвижная пробка.

Этапы очистки и замены пробки

Демонтаж пробки.

Для универсальной пробки – откройте ее и извлеките.

Для традиционной пробки – сожмите пружинный зажим, отсоедините удлинитель и поворотный стержень, открутите поворотную гайку и вытащите пробку.

Как очистить пробку в ванной: смотрите видео

Очистка и проверка деталей.

Используйте мягкую щетку и моющий раствор или уксус. Проверьте детали на износ и повреждения. Если пробка не закрывается плотно или вода медленно стекает, возможно, ее нужно заменить.

Замена изношенных деталей или установка новой пробки.

Если детали повреждены, купите аналогичные запасные части.

Для замены пробки нанесите тонкий слой сантехнической шпаклевки на уплотнение и установите узел в сливное отверстие.

Обратная сборка пробки.

Установите дренажный узел.

Подключите пробку к поворотному и подъемному стержням.

Закрепите все гайки и прокладки.

Проверка на утечки.

Наполните ванну водой и проверьте герметичность пробки.

Если вода протекает, нужно лучше затянуть гайки или заменить прокладки.

К слову, ухаживать следует не только за ванной. Также важно предотвращать засорение раковины на кухне, иначе она может выйти из строя.