Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @svit_natyzhnykh_stel.

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Как отремонтировать дыру в натяжном потолке

Если натяжной потолок повредился и на нем образовалась дыра, то это можно легко исправить своими руками. Так, сначала следует расшить потолок со стороны, которая ближайшая к повреждению. Изнутри с помощью двухстороннего скотча стоит стянуть потолок, чтобы отверстие было минимальным.

После этого пленку нужно снова натянуть и вернуть на место. Когда натяжной потолок снова надежно зафиксирована, можно чинить дыру.

Специалисты советуют взять специальную маскировочную пасту и нанести на отверстие тонким слоем. Чтобы закрепить результат, стоит взять обычный фен и подсушить замазанное место.

Достаточно лишь затереть пасту и дыра в натяжном потолке больше незаметна.

Как "залатать" натяжной потолок: смотрите видео

К слову, ранее мы рассказали, как правильно мыть натяжной потолок. Поскольку ПВХ-пленка – материал, который легко повредить, то мыть ее нужно крайне осторожно.