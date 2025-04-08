Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @svit_natyzhnykh_stel.

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Як відремонтувати діру у натяжній стелі

Якщо натяжна стеля пошкодилася і на ній утворилася діра, то це можна легко виправити своїми руками. Так, спочатку слід розшити стелю зі сторони, яка найближча до пошкодження. Зсередини за допомогою двостороннього скотчу варто стягнути стелю, щоб отвір був мінімальним.

Після цього плівку потрібно знову натягнути та повернути на місце. Коли натяжна стеля знову надійно зафіксована, можна лагодити діру.

Фахівці радять взяти спеціальну маскувальну пасту та нанести на отвір тонким шаром. Аби закріпити результат, варто взяти звичайний фен та підсушити замазане місце.

Достатньо лише затерти пасту і діра у натяжній стелі більше непомітна.

Як "залатати" натяжну стелю: дивіться відео

До слова, раніше ми розповіли, як правильно мити натяжну стелю. Оскільки ПВХ-плівка – матеріал, який легко пошкодити, то мити її потрібно вкрай обережно.