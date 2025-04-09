Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @olesianabukhotna.

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Как разобрать и почистить радиатор

Пользовательница сети Елена Набухотная поделилась в сети интересным лайфхаком. Так, женщина выяснила, что современные радиаторы можно разобрать. Это позволяет удобно очистить батарею от пыли, грязи и шерсти, которая накапливается внутри.

Чтобы разобрать радиатор, нужно снять боковую панель. После этого верхняя крышка легко снимается, и батарею можно легко почистить.

Как разобрать батарею: смотрите видео

Некоторые из пользователей в шутку заметили, что узнали об этом лайфхаке от собственных детей – когда малыши ломали все вокруг.

В то же время другие пользователи добавляют, что не все батареи можно так легко открыть. Кроме того, сбоку может стоять регулятор температуры, который также мешает снятию боковой панели.

Ранее специалисты рассказали, как почистить газовый котел как почистить газовый котел. Это нужно делать, чтобы предотвратить неисправности и обеспечить стабильную работу в течение отопительного сезона.