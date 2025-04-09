Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @olesianabukhotna.

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Як розібрати та почистити радіатор

Користувачка мережі Олена Набухотна поділилася у мережі цікавим лайфхаком. Так, жінка з'ясувала, що сучасні радіатори можна розібрати. Це дозволяє зручно очистити батарею від пилу, бруду та шерсті, яка накопичується всередині.

Щоб розібрати радіатор, потрібно зняти бокову панель. Після цього верхня кришка легко знімається, і батарею можна легко почистити.

Як розібрати батарею: дивіться відео

Деякі з користувачів жартома зауважили, що дізналися про цей лайфхак від власних дітей – коли малюки ламали все навкруги.

Водночас інші користувачі додають, що не всі батареї можна так легко відкрити. Крім того, збоку може стояти регулятор температури, який також заважає зняттю бічної панелі.

Раніше фахівці розповіли, як почистити газовий котел. Це потрібно робити, щоб запобігати несправностям та забезпечити стабільну роботу протягом опалювального сезону.