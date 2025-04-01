Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, з часом сітка аератора може забитися мінеральними відкладеннями, що знижує тиск води та порушує її потік. Очищення аератора – нескладне завдання, яке можна виконати самостійно. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Крок 1. Зняття аератора

Аератор розташований на кінці змішувача. Його можна відкрутити руками, повертаючи за годинниковою стрілкою. Якщо він застряг, скористайтеся плоскогубцями, попередньо обгорнувши його малярським скотчем, щоб уникнути подряпин. У випадку прихованого аератора знадобиться спеціальний ключ. Якщо аератор не знімається через мінеральні відкладення, замочіть його в пакеті з оцтом на кілька годин.

Крок 2. Розбирання та перевірка

Після зняття розберіть аератор, роблячи фото для правильної збірки. Очистьте великі відкладення зубочисткою або викруткою.

Крок 3. Замочування в оцті

Помістіть деталі в ємність з оцтом на 20 – 30 хвилин. Це допоможе розщепити жорсткі відкладення.

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Крок 4. Чищення зубною щіткою

Після замочування протріть деталі старою зубною щіткою, особливо сітку та змішувач. Перевірте отвори на світлі, щоб переконатися, що вони чисті.

Крок 5. Промивання, збірка та встановлення

Промийте всі частини під проточною водою, зберіть аератор у зворотному порядку та вкрутіть його назад у змішувач. Якщо вода розбризкується, використовуйте ключ для більш щільного прилягання.

До речі, роблячи ремонт самостійно, важливо бути дуже уважними, адже сантехніки застерігають від поширених помилок, які при цьому роблять майже всі.